AMD FidelityFX Super Resolution : un nombre d’IPS multiplié par 2,4 en 4K en mode ‘Performance’

Comme promis, ce 22 juin, AMD donne plus d’informations sur sa technologie FidelityFX Super Resolution, introduite avec le pilote Radeon Software Adrenalin 21.6.1 . L’entreprise vient de publier la vidéo ci-dessous et a mis à jour la page consacrée au FSR. En ce qui concerne les jeux pris en charge dès aujourd’hui, la liste de 7 titres dévoilée par VideoCardz il y a quelques jours était la bonne. La revoici : 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator: Resistance et The Riftbreaker.

AMD assure que d’autres jeux grossiront cette liste d’ici la fin d’année, parmi lesquels DOTA 2, Far Cry 6 et Resident Evil Village. En outre, la société confirme que « plus de 40 développeurs de jeux ont déjà annoncé leur soutien ». Elle indique que son FSR sera largement disponible pour les développeurs de jeu à la mi-juillet 2021 sous forme d’un téléchargement gratuit depuis AMD GPUOpen.

Les Xbox Series X/S profiteraient aussi du FSR d’AMD

Une technologie cross plateforme open source

AMD présente sa technologie comme une « solution de pointe en matière de suréchantillonnage spatial. AMD FSR est une technologie cross plateforme open source conçue pour booster les fréquences d’image et offrir des expériences de jeu haute qualité et en haute résolution ». Selon le communiqué, cette « technologie de suréchantillonnage spatial utilise un algorithme avancé de reconstruction des bords pour analyser les caractéristiques de l’image source et les recréer dans une résolution cible supérieure. Une passe dite de sharpening est également appliquée pour améliorer la qualité de l’image et faire ressortir les détails des textures. Le résultat est une image avec des bords de très haute qualité et des détails distinctifs au niveau des pixels lorsqu’il s’agit de la comparer aux méthodes d’upscaling classiques. »

Quatre réglages de qualité

En pratique, le FSR propose quatre réglages de qualité : Ultra Quality, Quality, Balanced et Performance. Selon les tests effectués par AMD, il offre des performances 2,4X supérieures en moyenne dans son mode « Performance » sur une sélection de jeux en 4K.

Il est compatible « avec une grande variété d’APU et de solutions graphiques » bien que « optimisé pour les gammes Radeon RX 5000 et Radeon RX 6000, incluant les solutions mobiles et est également pris en charge par les Radeon RX 500, Radeon RX 480/470/460. Sont également compatibles les solutions graphiques Radeon RX Vega sans oublier les processeurs AMD Ryzen avec solution graphique Radeon et un certain nombre de solutions graphiques concurrentes ».