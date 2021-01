MSI lancera ses cartes mères série 500 le 27 janvier

Après plusieurs clichés de cartes mères série 500 Gigabyte et Asus, MSI annonce que le lancement mondial de ses cartes mères série 500 aura lieu le 27 janvier prochain. L’entreprise avait déjà divulgué la date d’arrivée des processeurs Rocket Lake-S, prévue fin mars.

MSI avance plusieurs nouveautés pour ses cartes mères série 500. Parmi celles-ci, le support de la norme Lightning PCIe Gen 4, synonyme d’une bande passante de 64 Go/s. En ce qui concerne la partie réseau, la firme précise que ses cartes mères Z590 Wi-Fi bénéficient du Wi-Fi 6E. Enfin, les gammes MEG, MPG et MAG ont droit à des améliorations en matière d’audio avec la technologie Audio Boost 5, compatible avec Sound Tune. MSI stipule que « ce nouveau système audio, fort d’un nouveau codec, vise à procurer une meilleure expérience de jeu grâce à un son amplifié ».

MEG

Les cartes mères Z590 se déclineront en plusieurs séries. La série MEG mise sur « l’élégance ». Elle inclut quatre références. La MEG Z590 GODLIKE, la mieux dotée, hérite du système Audio Boost 5 HD ainsi qu’un port Super LAN 10G. Niveau refroidissement, cette carte s’appuie sur un système de refroidissement à ailettes et d’un dissipateur thermique Frozr. Comme la MEG Z590 ACE, elle profite de backplates en aluminium au dos des PCB. Moins clinquantes, les MEG Z590 UNIFY et MEG Z590I UNIFY conservent un design entièrement noir.

MPG

La gamme MPG comprend les MPG Z590 GAMING CARBON WIFI, MPG Z590 GAMING FORCE, MPG Z590 GAMING EDGE WIFI et MPG Z590 GAMING PLUS. Toutes ces cartes ont droit à des « dissipateurs M.2 Frozr et des pads thermiques K7 ».

MAG

Pour sa série MAG, MSI a revu sa gamme de couleurs, « inspirées de couleurs militaires » pour faire honneur à leur acronyme MSI Arsenal Gaming, selon la société. Les MAG Z590 TOMAHAWK WiFi et MAG B560 TOMAHAWK WiFi adoptent un dissipateur étendu couleur graphite. Les MAG Z590 TORPEDO et MAG B560 TORPEDO « sont quant à elles couleur Pacific Blue, et les MAG B560M BAZOOKA sont Midnight Green ».

PRO

Enfin, terminons avec la gamme PRO, qui contient les Z590-A PRO et Z590 PRO WiFi. Elles arborent « un design noir mat et des lignes très sobres, et toutes les deux disposent également d’un dissipateur étendu. En parallèle, la plupart des cartes mères de la gamme PRO sont équipées d’une toute nouvelle solution de refroidissement — Frozr AI Cooling — qui analyse les températures du CPU mais également du GPU, afin d’adapter la vitesse des ventilateurs de la machine en fonction. Toujours dans l’optique de dissiper la chaleur le plus efficacement possible, les Z590 PRO WiFi et Z590-A PRO sont en outre pourvues de dissipateurs M.2 Frozr, développés pour réguler la chaleur produite par les périphériques M.2 Gen 4 ».

Si une présentation plus détaillée de toutes ces références vous intéresse, MSI vous invite à regarder son évènement « The For The Future » en direct sur son site. Il se déroulera demain, le 13 janvier, à 20h heure de Paris.

