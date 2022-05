MSI ouvre sa boutique en ligne française et applique des réductions pour une durée limitée

Des promotions sur les PC desktop / portables et quelques périphériques MSI.

MSI annonce le lancement de sa boutique en ligne en France à partir du 4 mai. « Ce magasin permettra à l’entreprise de s’adresser directement à sa communauté afin de leur proposer des offres exclusives et des produits inédits. »

Pour célébrer l’ouverture de cette boutique, MSI propose des offres sur « des produits parmi ses gammes de PC, d’écrans pour joueurs et créateurs, de PC portables et de périphériques gaming ». La marque souligne que « c’est également l’occasion de collecter des points de fidélité MSI pour gagner des codes Steam et pleins d’autres cadeaux ».

L’entreprise a décrit toutes les offres dans un communiqué de presse. Nous les relayons en conservant la structure dans la suite de l’article ; nous avons simplement enlevé les superlatifs et tournures trop marketing.

Promotions sur les PC desktop

« Les desktops et moniteurs gaming MSI bénéficient de prix cassés, avec des réductions allant jusqu’à 20 % sur les derniers modèles disponibles. Également, et exclusivement pendant cette fenêtre de lancement, le siège gaming MSI CH120I est exceptionnellement proposé à 1 euros pour l’achat d’un desktop Intel 12ème génération en promotion.

Enfin, 150 euros de réduction sont offerts pour l’achat d’un pack de périphériques MSI (clavier + souris + tapis souris) en plus d’un desktop Intel 12ème génération.

Des réductions sur les gammes de Notebooks MSI

Tous les notebooks gaming et professionnels MSI profitent d’une réduction de 5 % du 04/05 au 09/05 avec le code JADOREMSI5 […].

Le Stealth GS77 12UGS-004, propulsé par un processeur Intel i7-12700H et une RTX 3070 Ti, et arborant un design gaming sera ainsi disponible à partir de 2840,50 euros au lieu de 2999 euros.

Périphériques gaming MSI

Enfin […] tous les accessoires MSI sont également disponibles sur la boutique en ligne. De la souris GM41 Lightweight V2 et son poids plume, idéal pour les jeux multijoueurs nerveux, au clavier mécanique GK50 Low Profile TKL et son format compact, les meilleures références pour le gaming compétitif sont à retrouver sur le eshop MSI dès le 04/05. »