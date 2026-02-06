Nvidia RTX 50 : le Multi-Frame Generation 6x et le mode dynamique arrivent bientôt

Nvidia confirme le déploiement en avril du Multi-Frame Generation 6x et de l’interpolation dynamique pour les GPU de la série RTX 50, visant l’optimisation des flux pour les moniteurs à très haute fréquence de rafraîchissement.

Nvidia a précisé le calendrier de sortie pour ses nouvelles fonctionnalités d’interpolation d’images, confirmant une disponibilité en avril pour les possesseurs de cartes graphiques de la série RTX 50. Cette mise à jour intègre le Multi-Frame Generation (MFG) 6x ainsi qu’un mode de gestion dynamique du facteur d’interpolation, conçus pour les moniteurs à très haute fréquence de rafraîchissement.

Spécificités du Multi-Frame Generation 6x

Faisant suite à la présentation du DLSS 4.5 au CES, Nvidia a détaillé lors d’un point technique à Munich les capacités du mode MFG 6x. Alors que les modes 3x et 4x actuels permettent de maintenir une latence système (input lag) dans les normes acceptables pour des affichages à 240 Hz, le mode 6x cible spécifiquement les dalles opérant au-delà de 360 Hz.

L’objectif technique est de saturer la fréquence de rafraîchissement des moniteurs ultra-rapides, segment en expansion, sans nécessiter une augmentation linéaire de la puissance de calcul brute (rasterisation). L’enjeu principal de cette itération réside dans la gestion de la latence : l’insertion de cinq images générées par IA entre deux images rendues traditionnellement impose une fréquence de base (base framerate) élevée pour éviter une désynchronisation perceptible entre l’action périphérique et l’affichage.

Fonctionnement du Dynamic Multi Frame Generation

L’introduction du “Dynamic MFG” vise à automatiser la sélection du ratio d’interpolation. Jusqu’ici paramétré manuellement par l’utilisateur, le facteur de multiplication sera désormais déterminé par l’algorithme en temps réel. Le système analyse la charge de rendu GPU et la compare à une cible de fréquence d’images définie par l’utilisateur (correspondant généralement à la limite verticale du moniteur, par exemple 360 Hz ou 480 Hz).

Selon les démonstrations techniques effectuées sur le moteur de The Outer Worlds 2, le basculement entre les différents modes d’interpolation s’opère en quelques millisecondes. Cette granularité permet au pilote d’ajuster le framerate plusieurs fois par seconde pour lisser les fluctuations de performance inhérentes aux scènes complexes.

Synergie avec G-Sync Pulsar

L’augmentation du débit d’images via le MFG 6x est corrélée au déploiement de la technologie G-Sync Pulsar. Cette fonctionnalité utilise une technique de stroboscopie variable du rétroéclairage (variable refresh rate strobing) pour réduire le flou de mouvement sur les dalles IPS.

Nvidia indique qu’un moniteur 300 Hz utilisant Pulsar offre une clarté de mouvement équivalente à un affichage natif de 1 000 Hz. Toutefois, l’activation de Pulsar requiert un maintien strict de framerates élevés (300 fps et plus). Le MFG 6x sert ici de levier pour atteindre ces seuils sur des moteurs de jeu exigeants où la rasterisation native serait insuffisante. Nvidia a par ailleurs noté que la définition des prérequis système pour Pulsar a nécessité un cycle de développement plus long que prévu.

Le DLSS 4.5 indispensable

Ces fonctionnalités s’appuient sur l’architecture DLSS 4.5, qui introduit un nouveau modèle de réseau neuronal basé sur les Transformers. Contrairement aux itérations précédentes, le passage à la version 4.5 n’est pas systématique ni universellement supérieur. L’inférence du modèle 4.5 engendre un coût computationnel accru, impactant particulièrement les GPU des séries RTX 20 et 30.

Bien que les analyses de TechSpot relèvent une amélioration de la reconstruction d’image à basse résolution interne, le nouveau modèle génère des artefacts visuels distincts de la version 4.0. Nvidia maintient donc la possibilité pour l’utilisateur de sélectionner la version du modèle d’upscaling.

Quand sera disponible le Multi Frame Generation 6x ?

Le déploiement des pilotes intégrant le MFG 6x et le mode dynamique est fixé au mois d’avril pour l’architecture RTX 50. Les tests indépendants devront confirmer l’impact de l’interpolation 6x sur la latence totale du système ainsi que la réactivité du mode dynamique dans des scénarios de charge GPU variable.