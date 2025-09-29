Nvidia RTX 50 Super : voici quand le fabricant devrait annoncer ses prochains GPUs

Les RTX 50 SUPER (18 Go pour la 5070 Super, 24 Go pour la 5070 Ti Super) pourraient sortir entre mars et mai 2026, selon des rumeurs non confirmées par NVIDIA.

D’après les dernières rumeurs, la série RTX 50 Super de Nvidia ne devrait pas être dévoilée lors du CES 2026, prévu en janvier, mais plutôt entre la fin du premier trimestre et le début du deuxième trimestre 2026. Selon un rapport publié par le site Benchlife, la commercialisation de ces nouvelles cartes graphiques pourrait intervenir entre mars et mai 2026. Ces informations restent cependant à prendre avec prudence, car les partenaires de Nvidia n’auraient pas encore été officiellement informés de cette date de sortie.

Une sortie reportée par rapport aux attentes initiales

Initialement, certains observateurs anticipaient une présentation des RTX 50 Super dès janvier 2026, en marge du CES, comme les RTX 50 classiques ont été annoncées au CES 205. Toutefois, les dernières indications suggèrent que Nvidia opterait pour une sortie ultérieure, sans préciser si cette décision est liée à des ajustements techniques ou à une stratégie commerciale.

Cette hypothèse est renforcée par des fuites antérieures, notamment la présence de modèles comme la RTX 5070 Ti Super et la RTX 5070 Super dans l’outil de calcul d’alimentation de Seasonic, ainsi que par des déclarations de sources habituellement bien informées, comme le leaker @Kopite7kimi.

Plus de VRAM dans les prochaines cartes Nvidia

La série RTX 50 Super devrait principalement concerner les modèles milieu et haut de gamme, avec une attention particulière portée sur l’augmentation de la mémoire vidéo. Les rumeurs évoquent ainsi des versions améliorées des RTX 5070 et RTX 5080, proposant jusqu’à 50 % de VRAM en plus par rapport aux versions standard.

Concrètement, la RTX 5070 Super pourrait embarquer 18 Go de mémoire, tandis que la RTX 5070 Ti Super atteindrait les 24 Go. En revanche, la RTX 5090, déjà dotée de 32 Go de VRAM, ne semble pas concernée par cette mise à jour, les modules GDDR7 de 3 Go étant jugés peu pertinents pour ce segment.

Une attente confirmée par plusieurs sources

L’apparition des références RTX 5070 Ti Super et RTX 5070 Super dans des outils tiers, comme le calculateur de Seasonic, tend à confirmer l’existence de ces modèles. Ces cartes afficheraient également une consommation énergétique plus élevée que leurs prédécesseurs, un détail qui pourrait influencer le choix des utilisateurs en quête de performances accrues.

Si ces informations se confirment, les joueurs et professionnels devront patienter quelques mois supplémentaires avant de pouvoir se procurer ces nouvelles cartes.