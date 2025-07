Nvidia GeForce RTX 50 Super : une sortie dès la fin d’année 2025 ?

De nouvelles informations non officielles indiqueraient que la prochaine gamme de cartes graphiques grand public de Nvidia, la série GeForce RTX 50 Super, pourrait être commercialisée dès le quatrième trimestre 2025, avec comme principale amélioration une mise à niveau de la mémoire vidéo (VRAM).

Selon le site TweakTown, qui cite ses propres sources, Nvidia envisagerait un lancement de sa gamme SUPER pour la fin de l’année 2025. Cette stratégie permettrait à l’entreprise de capitaliser sur la période des fêtes et le début d’un nouveau cycle de renouvellement des équipements pour les consommateurs.

Cette information contredit de précédentes spéculations qui plaçaient le lancement de ces nouvelles cartes graphiques début 2026, avec une annonce potentielle lors du salon technologique CES. Il est à noter que ce calendrier marquerait un changement par rapport à la génération précédente, la gamme RTX 40 Super, qui avait été officiellement présentée en janvier lors du CES. Il convient donc de considérer cette information avec prudence.

Au-delà de la date de lancement, les rumeurs portent également sur les spécifications techniques. Deux modèles sont principalement évoqués : la GeForce RTX 5080 SUPER et la RTX 5070 Ti SUPER. Celles-ci seraient équipées respectivement de 24 Go et 18 Go de VRAM. Cette augmentation de capacité mémoire serait rendue possible par l’utilisation de nouveaux modules de mémoire GDDR7 de 3 Go.

Historiquement, les versions SUPER des cartes graphiques NVIDIA se concentrent principalement sur l’amélioration des sous-systèmes mémoire (quantité et vitesse) plutôt que sur des modifications majeures de l’architecture du processeur graphique lui-même. Si ces rumeurs se confirment, la série SUPER constituerait la prochaine évolution pour la gamme grand public Blackwell de NVIDIA, après le lancement des modèles initiaux.