AMD confirme des processeurs Zen 6 pour 2026, avec des performances décuplées

AMD a confirmé sa feuille de route pour les prochaines générations de processeurs Epyc et de cartes graphiques Instinct lors de sa dernière conférence.

En 2026, AMD lancera ses processeurs Epyc succédant à la génération Rome, les Venice basés sur l’architecture Zen 6. Ces processeurs seront disponibles en deux versions : une version standard Zen 6 et une version plus dense Zen 6C. Les processeurs Epyc 9006 “Venice” avec l’architecture Zen 6C pourront atteindre jusqu’à 256 cœurs et 512 threads, tandis que la version standard se limitera à 96 cœurs et 192 threads. Ces processeurs seront fabriqués en utilisant le procédé 2 nm de TSMC et offriront une bande passante CPU-GPU doublée, une amélioration des performances de 70 % par rapport à la génération précédente et une bande passante mémoire allant jusqu’à 1,6 TB/s.

Jusqu’à x10 sur les performances

En parallèle, AMD introduira sa série Instinct MI400 en 2026, promettant une amélioration des performances d’un facteur de 10 par rapport à la série MI350. Ces processeurs et cartes graphiques seront intégrés dans les racks de centres de données Helios.

Pour 2027, AMD prévoit le lancement des processeurs Epyc Verano, probablement basés sur une version améliorée de Zen 6 ou sur la nouvelle architecture Zen 7. Ces processeurs, ainsi que la série Instinct MI500, viseront à alimenter les racks d’IA de nouvelle génération, offrant une amélioration significative des performances globales.

AMD adopte un rythme de mise à jour annuel pour ses produits de centre de données et d’IA, similaire à la stratégie de NVIDIA avec ses offres standard et “Ultra”.

La variante “Venice” des processeurs EPYC Zen 6 présentera une configuration à double IO Die (IOD), une évolution par rapport aux puces EPYC précédentes qui utilisaient un seul IOD. Cette configuration pourrait améliorer la distribution des tâches d’E/S et potentiellement augmenter le débit.

Deux versions de la plateforme

AMD prévoit de lancer deux versions de plateforme pour les processeurs Epyc Zen 6. La première, appelée SP7, se concentrera sur l’offre de plus de canaux de mémoire pour améliorer la bande passante et la capacité de mémoire. La seconde plateforme, SP8, mettra l’accent sur l’augmentation des voies PCIe, offrant plus d’options d’expansion pour les périphériques tels que les GPU, les disques NVMe et les cartes réseau. Cette séparation permet à AMD de mieux adapter ses processeurs de serveur à différents cas d’utilisation et besoins clients.

Les processeurs EPYC Venice seront disponibles en deux versions : une version standard Zen 6 et une version plus dense Zen 6C. Ils seront compatibles avec les sockets SP7 et SP8, le premier étant une solution haut de gamme tandis que le second vise les solutions de serveur d’entrée de gamme.

Jusqu’à 256 cœurs

Date de lancement espérée

Les processeurs EPYC Venice sont prévus pour une sortie en 2026, tandis que les processeurs EPYC Verano basés sur l’architecture Zen 7 et les GPU Instinct MI500 sont attendus pour 2027.

