Les RTX 5060 et 5060 Ti repoussées, voici leur nouvelle date de sortie

Nvidia a apparemment reporté le lancement des GPU de la série RTX 5060. Selon plusieurs sources médiatiques, les cartes graphiques RTX 5060 Ti et RTX 5060 seront disponibles à un mois d’intervalle. Initialement prévue pour mars, la RTX 5060 Ti sera finalement lancée en avril.

Le média hongkongais HKEPC rapporte que la RTX 5060 Ti, disponible en versions 8 Go et 16 Go, sera présentée le 15 avril et mise en vente dès le lendemain. Nvidia a décidé de lever l’embargo sur les avis des testeurs le même jour à 21h, heure de Hong Kong. Cette stratégie pourrait poser problème, car les consommateurs n’auront pas le temps de consulter les avis avant d’acheter, surtout dans un contexte où les GPU de la série RTX 50 sont souvent en rupture de stock peu après leur mise en vente.

La RTX 5060 sera également présentée en avril, mais sa sortie en magasin est prévue pour mai, probablement vers le 15 ou le 16 du mois. Nvidia impose à ses partenaires de proposer au moins un modèle au prix de vente conseillé lors du lancement, bien que la plupart des modèles, notamment les éditions overclockées, soient vendus à des prix plus élevés.

Cette décision de NVIDIA pourrait entraîner une situation confuse pour les consommateurs, qui devront prendre des décisions d’achat sans avoir accès aux avis des testeurs. De plus, la disponibilité limitée des GPU pourrait exacerber la situation, avec des files d’attente et des ruptures de stock rapides. Les consommateurs devront peut-être attendre plusieurs semaines avant de pouvoir acheter une carte graphique.

En résumé, bien que les nouvelles cartes graphiques de NVIDIA soient très attendues, leur lancement pourrait être marqué par des défis logistiques et une demande élevée, rendant difficile l’accès aux produits pour de nombreux acheteurs potentiels.