NZXT lance sa gamme de PC pré-assemblés en Europe

Alors que les cartes graphiques n’ont pas encore retrouvé leur niveau tarifaire normal, il devient de plus en plus tentant de se tourner vers une configuration complète auprès d’un assembleur, si vous avez besoin d’un GPU et d’une série de composants pour moderniser votre station de jeu. Le constructeur allemand NZXT, déjà réputé pour ses boîtiers, ses blocs d’alimentation ou ses systèmes de refroidissement, lance aujourd’hui une nouvelle gamme de PC pré-assemblés, pour couvrir tous les besoins … et tous les budgets.

NZXT PC Starter et Mini PC H1 : trois configurations pour le jeu en 1080p

Comme son nom l’indique, le PC Starter inaugure la gamme et s’adresse aux joueurs occasionnels. Proposé à 999 euros, le premier modèle vient essentiellement piocher dans les composants d’ancienne génération, avec un processeur AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) et une GeForce GTX 1650 signée Inno3D, sur une carte mère Gigabyte B450 Gaming X. Un SSD NVMe Seagate Barracuda 510 de 250 Go et 16 Go de DDR4-3200 viennent compléter l’ensemble. Pour 400 euros de plus, vous dopez cette configuration avec le Starter Pro, qui préserve l’essentiel de la configuration mais troque la carte graphique contre une GeForce RTX 3060 Gaming OC signée Gigabyte et le même modèle de SSD en version 1 To.

Petit OVNI dans cette nouvelle gamme, le Mini PC H1 emprunte le boîtier mini-ITX de la marque tout en préservant un haut niveau de performances : il intègre un processeur AMD Ryzen 7 5800X (3,8 GHz), une GeForce RTX 3060 Gaming OC de Gigabyte, un SSD M.2 Gigabyte de 1 To et 16 Go de DDR4-3200 sur une carte mère ASRock X570 Phantom Gaming. Comptez 1999 euros pour une telle configuration compacte.

NZXT PC Streaming et PC Creator : la puissance débridée

Le PC Streaming, à partir de 1999€, est équipé d’un AMD Ryzen 5 5600X et d’une Geforce RTX 3070 Gaming OC de Gigabyte. Un SSD M.2 de 1 To, 16 Go de DDR4-3200 et une carte mère MSI X570 Gaming Edge Wi-Fi viennent compléter le programme des réjouissances.

Enfin, le PC Creator explore d’autres extrêmes. Pour 3999 euros, il embarque un processeur Intel Core i9-10900K, une GeForce RTX 3090 Gaming OC de Gigabyte, un SSD Seagate Barracuda 510 de 1 To et 16 Go de DDR4-3200.

Cette nouvelle gamme fait suite au lancement en France du service en ligne BLD de l’enseigne. Concrètement, celui-ci vous invite à indiquer votre budget et votre crèmerie préférée (Intel ou AMD) et vous visualisez le nombre de FPS en 1080p et 1440p pour une variété de titres populaires, en fonction des configurations recommandées.