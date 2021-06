NZXT dévoile sa carte mère N7 Z590 et étend son service BLD à 4 pays, dont la France

Quelques semaines après la N7 B550, première carte mère AMD dans la gamme N7, NZXT ajoute une nouvelle carte mère ATX à son catalogue, cette fois sur chipset Intel Z590, la N7 Z590. Elle est donc compatible avec les processeurs Intel Core i9, Core i7 et Core i5 de 10e et 11e génération et prend en charge le PCIe 4.0.

Ce modèle propose quatre emplacements DIMM pour héberger jusqu’à 128 Go de mémoire DDR4 et gère des vitesses d’overclocking de la mémoire jusqu’à 4600 MHz ainsi que le profil XMP 2.0. Il propose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth V5.2. La carte hérite de 12+2 DrMOS et d’un PCB à six couches. NZXT propose cette N7 Z590 avec un cache en métal en blanc ou noir. Le prix de vente conseillé s’élève à 279,99 euros.

NZXT étend son service de vente en ligne BLD à quatre nouveaux territoires

Par ailleurs, NZXT a annoncé « l’expansion en France, aux Pays-Bas, en Italie et en Australie » de son service BLD. Désormais, « les clients présents dans ces pays pourront profiter de PC gaming customisés issus du service NZXT BLD et des composants de PC – dont la gamme primée de refroidisseurs liquides de CPU tout-en-un (AiO), baptisée Kraken – et ce, directement depuis leurs nouvelles boutiques en ligne ». Hélas ! ce service est censé vous éviter d’avoir à parcourir des sites comme le nôtre : « NZXT BLD permet aux joueurs de passer plus de temps à jouer et moins de temps à faire des recherches, à acheter des composants et à monter leur PC ».

En pratique, vous entrez votre budget, vous choisissez entre AMD et Intel, et NZXT vous propose une configuration toute prête, avec des « prix clairement affichés » ; le système vous annonce même le nombre d’images par seconde fourni par cette machine sur des titres comme GTA V, Fortnite ou COD Modern Warfare (avec une marge de précision de 10 % selon la société) en 1080p et 1440p. Enfin, sachez que ces machines sont garanties 3 ans.