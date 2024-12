Ce produit Apple est définitivement arrêté, un remplaçant en vue ?

La gamme de routeurs AirPort d’Apple, abandonnée officiellement en 2018, ne fera pas son retour, selon un nouveau rapport de Bloomberg. Bien que les standards récents comme le Wi-Fi 6E ou le Wi-Fi 7 pourraient justifier une relance de cette série, Apple ne prévoit pas de proposer un nouveau modèle. Cependant, la firme travaille sur une puce interne baptisée « Proxima », qui pourrait transformer certains de ses appareils en points d’accès sans fil.

La puce Proxima pour de multiples usages

La puce Proxima intègre à la fois les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, offrant un niveau d’intégration élevé. Cette innovation pourrait permettre à des appareils comme l’Apple TV ou le HomePod de servir de points d’accès réseau, à condition que le logiciel prenne en charge cette fonctionnalité. Cela rendrait inutile la création d’un nouveau routeur AirPort, tout en élargissant les capacités des produits existants.

Inutile de renouveler l’AirPort

Dans sa lettre d’information « Power On », Mark Gurman explique que le développement d’une nouvelle gamme AirPort ne serait pas une utilisation optimale des ressources d’Apple. Des concurrents comme Google ont déjà lancé des produits combinant routeurs Wi-Fi et enceintes intelligentes, et Apple pourrait suivre une voie similaire. Cependant, les fonctionnalités sans fil ne constitueraient pas l’atout principal de ces appareils, mais viendraient en complément de leurs usages habituels.

Malgré les possibilités théoriques de la puce Proxima, son adoption dépendra de ses performances. Apple a déjà montré qu’elle n’hésitait pas à abandonner des projets ou des fonctionnalités qui ne répondent pas à ses attentes. Si la puce Proxima n’atteint pas les standards attendus ou gêne l’expérience utilisateur, la fonctionnalité pourrait ne jamais voir le jour.

Un HomePod ou une Apple TV en échange

En attendant, les utilisateurs qui espéraient un routeur Apple compatible avec les dernières normes Wi-Fi devront se tourner vers d’autres solutions. Cependant, la puce Proxima ouvre des perspectives intéressantes, notamment pour transformer l’Apple TV ou le HomePod en points d’accès réseau. Reste à voir si Apple intègrera cette fonctionnalité dans de futures versions de ses produits.