Pas d’overclocking BCLK pour les Intel Core Raptor Lake non-K ?

Les processeurs Raptor Lake non-K ne seront pas overclockables. Cette phrase peut surprendre, puisque c’est la position officielle d’Intel. Néanmoins, la précédente génération en socket LGA-1700, Alder Lake, autorisait, de fait, l’overclocking des puces non-K. Pendant le cycle de développement, Intel avait malencontreusement donné un micro-code aux OEM le permettant ; l’entreprise n’a pas fait cette bourde une deuxième fois.

Pour Alder Lake, en dépit de l’opposition d’Intel, qui avait bien sûr désactivé cette fonctionnalité dans les versions finales du micro-code, certains fabricants de cartes mères ont continué de proposer des BIOS basés sur l’ancien micro-code, lequel permettait donc d’overlocker les processeurs non-K, y compris sur des cartes mères B660.

Le paramètre « Non K OC » disparaît

Paul Alcorn de Tom’s Hardware US rapporte que cet overclocking n’est, pour le moment, plus possible avec les Core de 13e génération. Comme le montrent les captures d’écran ci-dessous, avec le Core i7-12700, la carte mère MSI B660M Mortar Max propose toujours le paramètre « Non K OC » ; cette option disparaît avec le Core i7-13700.

Notre confrère résume les choses simplement : avec Raptor Lake, Intel n’a pas commis la même erreur en publiant un micro-code déverrouillant cette fonctionnalité.

Si pour le moment, l’overclocking des Core de 13e génération non-K n’est pas permis, il n’est pas exclu que les fabricants de cartes mères finissent par trouver une parade. Outre Alder Lake, ils l’avaient déjà fait pour Skylake en 2016. En outre, l’imbroglio autour du support de l’AVX-512, qu’Intel a finalement dû désactiver au niveau du silicium face à la désobéissance des fabricants de cartes mères, a montré que ces derniers exploiteraient la moindre de faille. Ainsi, l’overclocking des processeurs Raptor Lake non-K finira peut-être par revenir pas d’autres biais.

Enfin, rappelons que chez AMD, l’entreprise autorise l’overclocking de tous ses processeurs Ryzen.

