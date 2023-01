Intel lâche des dizaines de processeurs Raptor Lake

La famille des processeurs Raptor Lake (Core de 13e génération) est venue au monde fin septembre 2022 avec six membres, les Raptor Lake-K à 125 W de PBP (Processor Base Power). En ce début d’année 2023, des dizaines de Raptor supplémentaires viennent agrandir la meute. Intel a en effet lancé pléthore de nouvelles puces mobiles et desktop.

Concernant les processeurs pour ordinateurs portables, nous retrouvons les séries HX, H, P et U, impliquant différents PBP (55 W, 45 W, 28 W et 15 W respectivement). Les fleurons de cette 13e génération de Core, les Core i9-13900HX, Core i9-13950HX et Core i9-13980HX offrent 24 cœurs / 32 threads, une première sur ce segment. Du côté de l’offre desktop, le catalogue d’Intel accueille des Raptor Lake non-K, un contingent de puces essentiellement à 65 W de PBP, ainsi que des Raptor Lake-T à 35 W de PBP.

Processeurs Raptor Lake mobiles

Les séries Raptor Lake HX et H proposent des Core i9, Core i7 et Core i5 à 55 W de PBP pour la première, 45 W pour la seconde. Les fréquences maximales des P-cores de bon nombre de ces puces dépassent les 5 GHz.

Comme pour la série Alder Lake-HX, les Raptor Lake-HX ont des iGPU rabotés, à 32 ou 16 unités d’exécution. Intel distingue les caractéristiques de cette plateforme dans les trois diapositives qui suivent.

Les caractéristiques des plateformes mobiles H, P et U.

La série Raptor Lake-P se limite à des Core i7 et Core i5, tandis que la série Raptor Lake-U inclut des Core i7, Core i5 et Core i3.

Vous trouverez quelques benchmarks ci-dessus ; comme toujours, prenez ces résultats avec une certaine prudence.

Processeurs Raptor Lake-N

Pour en finir avec les puces mobiles, sachez qu’Intel a également présenté ses processeurs de la série N, en versions 6 W, 7 W et 15 W. Ils remplacent les Pentium et Celeron. Ces processeurs sont dépourvus de P-Cores et se destinent à équiper les ordinateurs portables d’entrée de gamme et autres Chromebooks.

Processeurs Raptor Lake desktop

Les nouveaux processeurs Raptor Lake destkop non-K, dont nous avons parlé hier, ont des PBP compris entre 65 W et 35 W en incluant ceux de la série T. Rappelons qu’à partir du Core i5-13600, les puces utilisent l’architecture Alder Lake, laquelle offre notamment moins de cache L2 par cœur et une prise en charge de la DDR5 à 4800 MT/s au lieu de 5600 MT/s.

Pour le Core i9-13900, par rapport au Core i9-12900 (16 cœurs / 24 threads), Intel annonce une amélioration des performances de 11 % pour les charges de travail en mono-cœur ; de 34 % pour les charges de travail multicœurs.