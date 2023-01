‘Chip Binning’ : presque 500 processeurs Raptor Lake examinés, lesquels sont les meilleurs ?

Un tri portant sur 480 Core i9, Core i7 et Core 5 K/KF de 13e génération renseigne quelle série renferme le plus de CPU d’excellente qualité. Si le meilleur processeur est un Core i9-13900K, dans l’ensemble, les Core i9-13900KS se distinguent.

Nos confrères de l’Igor’s LAB ont terminé leur examen de « CPU binning » des processeurs Intel Core de 13e génération (Raptor Lake). Les premiers résultats pour les Core i9 avaient été publiés un peu avant Noël ; ils sont désormais complétés par ceux des Core i7 et Core i5. Au total, un peu moins de 500 processeurs Raptor Lake ont été évalués.

© Igor’s LAB

Les données portent exclusivement sur la première fournée de Raptor Lake-S : Core i9-13900K/KF, Core i7-13700K/KF et Core i5-13600K/KF. Comment ont-elles été collectées ? En installant les puces sur la carte mère Asus Maximus Z790 Hero pour consulter la valeur SP de chaque processeur.

Dans ses usines, Intel procède à un premier test pour jauger des propriétés du silicium de chaque CPU. En fonction de celles-ci, l’entreprise définit une courbe V/F unique par processeur. Celle-ci gère la tension et garantit que le CPU fonctionnera de manière stable chez l’utilisateur final. Des fabricants de cartes mères, comme Asus, utilisent cette courbe V/F pour évaluer la qualité du processeur. Le nom de cette fonction intégrée à certaines séries de cartes mères (Maximus et Strix) : SP, pour Silicon Prediction. Une formule détermine les capacités du processeur et attribue une note. Le fastidieux travail de Xaver Amberger a donc consisté à installer un processeur Raptor Lake sur la carte mère Maximus Z790 Hero et à consulter sa valeur SP dans le BIOS ; processus réalisé pour 480 CPU.

Test Intel Core i9-13900K et i5-13600K : Raptor Lake, le nouveau chouchou des joueurs ?

Les résultats : victoire du Core i9-13900KF

Après plusieurs jours de labeur, voici donc les résultats obtenus. Nous nous limitons aussi aux SP globaux ; si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver les SP des E-Core et des P-cores en consultant les deux dossiers de nos confrères.

Processeur Meilleur SP SP médian SP moyen Pire SP Nombre de processeurs testés Core i9-13900K 114 99 99,6 81 132 Core i9-13900KF 111 102 101,1 91 164 Core i7-13700K 96 83 82,9 75 42 Core i7-13700KF 90 84 83,5 75 43 Core i5-13600K 91 81 81,8 76 51 Core i5-13600KF 96 78 78,5 58 48

© Igor’s LAB © Igor’s LAB

Les résultats montrent que les Core i9 bénéficient du silicium de meilleure qualité. Si le meilleur score SP revient à un Core i9-13900K (114), le Core i9-13900KF a des valeurs moyenne et médiane supérieures (101,1 et 102 contre 99,6 et 99 respectivement). En outre, même le plus mauvais de ces Core a un SP de 91. Le pire score SP est de 58 ; il revient à un Core i5-13600KF.

Bien sûr, pour la plupart des consommateurs, la qualité du silicium n’est pas le principal argument d’achat. En revanche, pour les utilisateurs exigeants qui souhaitent overclocker leur CPU, à la loterie du silicium, le Core i9-13900KF représente le meilleur choix pour cette génération. Une constante puisque déjà pour les Comet Lake-S, il valait mieux miser sur un Core i9 selon les mesures de MSI.

Sources : Igor’s LAB (Core i9), Igor’s LAB (Core i7/i5)