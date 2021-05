Plein d’informations sur les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti : dates, spécifications, résultats de benchmarks

Ce n’est plus un secret, NVIDIA s’apprête à lancer des GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti dans les prochains jours. Ces dernières heures, plusieurs fuites ont complété nos connaissances à leur sujet. À commencer par la date officielle de présentation : les rumeurs évoquaient le 31 mai, et NVIDIA a confirmé la tenue d’un évènement lundi prochain via un message sur Twitter. Dans celui-ci, l’entreprise nous intime de nous « tenir prêts ».

Par ailleurs, VideoCardz a partagé des clichés de deux cartes graphiques GeForce RTX 3070 Ti signées MSI ; en l’occurrence, des GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X et GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X. Ces visuels nous renseignent sur le type de mémoire vidéo dédiée : c’est finalement 8 Go de GDDR6X.

NVIDIA lance officiellement ses RTX 3000 Ampere LHR

Spécifications de la GeForce RTX 3080 Ti

Les autres fuites concernent la GeForce RTX 3080 Ti. Elles dévoilent les spécifications et des résultats dans les benchmarks Ashes of the Singularity et Geekbench 5.

Les spécifications proviennent d’une entrée GPU-Z. Par conséquent, elles correspondent très certainement aux valeurs finales. De fait, elles ne diffèrent pas des précédentes.

Nous retrouvons donc un GPU GA102, 80 SM, 10 240 cœurs CUDA, 320 cœurs Tensor et 80 cœurs RT. Les fréquences GPU de référence sont de 1365 MHz de base et de 1665 MHz en Boost. La GeForce RTX 3080 Ti aurait une puissance FP32 de 34,1 TFLOPS. Elle talonne la RTX 3090 et ses 35,58 TFLOPS et devance assez confortablement la RTX 3080 et ses 29,77 TFLOPS. La nouvelle venue se montre ainsi 14,5 % plus performante que la RTX 3080 ; la RTX 3090 conserve un avantage de 4,3 %.

Tableau comparatif

Carte graphique GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti* GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Architecture (GPU) Ampere (GA102) Ampere (GA102) Ampere (GA102) Ampere (GA104) Surface du die 628 mm² 628 mm² 628 mm² 392 mm² Nombre de transistors 28,3 milliards 28,3 milliards 28,3 milliards 17,4 milliards Cœurs CUDA 10,496 10,24 8,704 5,888 Cœurs RT 82 80 68 46 Cœurs Tensor 328 320 272 184 ROPs 112 112 96 96 Unités de texture 328 320 272 184 Fréquence de base GPU 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz 1500 MHz Fréquence Boost GPU 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz 1730 MHz VRAM 24 Go GDDR6X 12 Go GDDR6X 10 Go GDDR6X 8 Go GDDR6 Vitesse mémoire 19.5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 384-bit 384-bit 320-bit 256-bit Bande passante mémoire 936 Go/s 912,4 Go/s 760 Go/s 448 Go/s Puissance de calcul FP32 35,58 TFLOPS 34,1 TFLOPS 29,77 TFLOPS 20,31 TFLOPS Cache L2 6 Mo 6 Mo 5 Mo 4 Mo TDP 350W 350W 320W 220W MSRP 1499 dollars 999-1099 dollars 699 dollars 499 dollars

Benchmarks GeForce RTX 3080 Ti

Terminons par des résultats sur Geekbench 5 et Ashes of the Singularity. Comme souvent avec ces tests préliminaires, recevez-les avec prudence.

Sur Geekbench 5, la RTX 3080 Ti obtient un score CUDA de 238 603 points. Pour la comparaison, le classement donne 238 991 points pour la RTX 3090 et 201 799 points pour la RTX 3080.

Sur Ashes of the Singularity, la RTX 3080 Ti associée à un processeur Ryzen 9 3900X a été mise à l’épreuve trois fois, dans les tests Crazy 4K, 1440p et 1080p. Elle marque respectivement 9300, 9100 et 8700 points. Ci-dessous, vous trouverez des résultats d’autres cartes graphiques avec le même processeur.

Sauf bouleversement, NVIDIA annoncera donc ses GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti lundi prochain. Ces deux références seraient commercialisées peu de temps après, début juin.

Sources : Tom’s Hardware US 1, 2, VideoCardz 1, 2