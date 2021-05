Le calendrier pour les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti dévoilé

Nous savions que les cartes graphiques GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti de NVIDIA devaient être officiellement annoncées et débarquer dans les prochains jours, mais ils subsistaient des incertitudes quant aux dates exactes. Pour la présentation officielle, certains mentionnaient le 29 mai, d’autre le 31 mai ; pour la commercialisation, la plupart des sources s’accordaient sur le 3 juin pour la RTX 3080 Ti, le 09 juin pour la RTX 3070 Ti.

Usman Pirzada de WCCFTech prétend connaître les dates exactes. Selon lui, NVIDIA présenterait les deux références susmentionnées à l’occasion du discours d’introduction de l’entreprise au Computex 2021 : Jeff Fisher et Manuvir Das s’exprimeront le 31 mai prochain à 22 heures PDT. En ce qui concerne la mise à disposition des cartes, ce sera le 3 juin pour la GeForce RTX 3080 Ti et le 10 juin pour la GeForce RTX 3070 Ti. L’embargo sur les tests sera levé un jour avant, soit les 2 et 9 juin respectivement.

Zotac mentionne la GeForce RTX 3090 Ti

12 Go de VRAM pour la RTX 3080 Ti, 8 Go pour la RTX 3070 Ti

Au sujet des spécifications, nous sommes simplement certains de la quantité de VRAM : 10 Go pour la GeForce RTX 3080 Ti, 8 Go pour la GeForce RTX 3070 Ti. Toutes celles qui figurent ci-dessous restent donc hypothétiques bien qu’assez probables.