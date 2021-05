NVIDIA lance officiellement ses RTX 3000 Ampere LHR

Les marques telles que Galax ou Gigabyte commercialisent des RTX 3000 Ampere LHR (Lite Hash Rate) depuis quelques jours, malgré l’absence d’annonce officielle de la part de NVIDIA sur le sujet jusqu’alors. L’entreprise est désormais sortie de son silence ; elle a publié un article titré « A Further Step to Getting GeForce Cards into the Hands of Gamers », qu’on peut traduire par « Un pas de plus pour que les cartes GeForce arrivent dans les mains des joueurs ».

Dès le chapô, NVIDIA explique « réduire le taux de hachage des cartes graphiques GeForce RTX 3080, 3070 et 3060 Ti nouvellement fabriquées afin qu’elles soient moins intéressantes pour les mineurs ». La société précise que les expéditions desdits modèles débuteront à partir de fin mai. Ces références se distingueront bien des précédentes via une appellation « Lite Hash Rate ».

« GeForce Is Made for Gaming »

NVIDIA, par la plume de Matt Wuebbling, résume les motivations ayant conduit au lancement de cette série LHR par son credo « GeForce Is Made for Gaming , CMP Is Made to Mine » : « Les produits GeForce sont conçus pour les joueurs et regorgent d’innovations. Notre série RTX 30 est construite sur notre architecture RTX de deuxième génération, avec des RT Cores et des Tensor Cores dédiés, offrant des visuels et des performances incroyables aux joueurs et aux créateurs ».

Enfin, la société précise que « le taux de hachage réduit s’applique uniquement aux cartes nouvellement fabriquées avec l’identifiant LHR et non aux cartes déjà achetées ».

Nous verrons dans les prochaines semaines si ces mesures rendent effectivement les RTX plus accessibles aux joueurs. De fait, il n’est pas exclu que le baisse soudaine du cours du Bitcoin et de l’Ethereum, si elle venait à se prolonger, ait aussi des répercussions sur la disponibilité des cartes graphiques.