Pourquoi le prix de la DDR5 grimpe en flèche ces derniers temps ?

Le prix du module Samsung DDR5-5600 de 16 Go a triplé en trois mois en Corée du Sud, une hausse alimentée par la demande en DRAM et les tensions liées à l’essor des technologies d’intelligence artificielle.

Le marché sud-coréen du matériel informatique enregistre une hausse notable des prix de la mémoire DDR5, une évolution qui complique l’achat de modules à un tarif raisonnable. Selon les données de Danawa, plateforme spécialisée dans le suivi des prix pratiqués par les revendeurs locaux, le module Samsung DDR5-5600 de 16 Go a vu son prix tripler en trois mois.

Un prix multiplié par 3 en trois mois

En août, ce module était vendu 69 246 wons, soit environ 47 dollars. Début novembre, il atteint 208 090 wons, l’équivalent de 142 dollars. Certaines boutiques affichent même des tarifs proches de 216 500 wons (environ 148 dollars).

L’offre locale est également affectée par des pratiques commerciales plus restrictives. Certains distributeurs imposent désormais l’achat d’une carte mère pour pouvoir acquérir un module de RAM. Cette situation est liée à une demande accrue en DRAM, en grande partie attribuée à la croissance du marché de l’intelligence artificielle et des solutions qui en dépendent. Les utilisateurs se retrouvent ainsi face à des prix bien supérieurs à ceux observés en milieu d’année.

Une hausse des cartes graphiques à venir

Cette flambée dépasse les augmentations déjà constatées depuis que Samsung a relevé ses prix de puces DRAM d’environ 60 %. Elle impacte non seulement la mémoire DDR5 pour PC fixes ou portables, mais aussi les mini-PC, les ordinateurs préassemblés et les cartes graphiques. Aux États-Unis, certains modules comme la Corsair Vengeance RGB DDR5 16 Go à 5 200 MT/s dépassent désormais les 125 dollars, illustrant une tendance internationale à la hausse.

Ce kit de 16 Go de RAM est vendu plus de 120$

L’effet du marché de la mémoire touche également le secteur des GPU. AMD a récemment averti d’une nouvelle augmentation de prix liée au coût croissant de la DRAM, la deuxième annonce du genre depuis octobre. Pour l’heure, aucune indication ne permet d’anticiper une stabilisation. Si la demande liée à l’IA ne ralentit pas, les prix de la DRAM pourraient continuer à progresser dans les mois à venir.