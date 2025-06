Pourquoi payer plus ? Windows 11 à vie pour 18€ dès maintenant !

Si vous souhaitez passer sur Windows 11, l’offre de VIP-URcdkey va forcément vous intéresser. En effet, le site spécialisé dans la vente de logiciel propose régulièrement des prix incroyablement bas pour de nombreux logiciels y compris ceux de Microsoft.

Ainsi, acheter une clé Windows 11 Pro sur le site de VIP-URcdkey ne vous coûtera que 18,90€, alors que cette même licence est vendue 259€ sur le site de Microsoft ! Pour parvenir à proposer un tel tarif, le site exploite tout ce qu’il y a plus légalement la législation sur la revente de logiciel d’occasion.

En effet, depuis un jugement rendu en 2012 par la Cour de justice européenne, VIP-URcdkey, comme d’autres revendeurs, est en droit de proposer des licences Microsoft à des prix attractifs tout à fait légalement partout dans l’Union européenne.

D’ailleurs toutes les clés vendues sont validées auprès de Microsoft lors de leur enregistrement. VIP-URcdkey est un partenaire fiable avec qui nous travaillons depuis longtemps. Et si toutefois un problème survenait lors de l’achat (ce qui est très rare), le site vous fournirait une nouvelle clé.

Les licences acquises le sont « à vie », pas de mauvaises surprises donc. Une fois acheté le logiciel est à vous et pourra être réinstallé si vous changer de PC, par exemple.

Les logiciels Microsoft à prix imbattables

Les licences Windows

Les licences Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 49,14€ (au lieu de 70,20€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 23,42€ (au lieu de 33,45€) avec le code TOMS25

Les packs Windows + Office

VIP-URcdkey a de nombreux logiciels Microsoft dans son catalogue. Nous avons sélectionné ci-dessus quelques-unes des meilleures offres mais n’hésitez pas à visiter leur site pour découvrir tous les logiciels proposés. Et point important, nos lecteurs profitent d’une réduction supplémentaire de 30% en appliquant le code TOMS25.

Comment acheter sur le site de VIP-URcdkey ?

La procédure est des plus simple. Il vous suffit d’avoir une adresse mail valide (c’est par ce biais que vous recevrez votre clé d’activation) et de vous créer un compte sur le site de VIP-URcdkey. Il ne vous reste plus qu’à choisir le logiciel qui vous intéresse. Attention de bien saisir le code promo TOMS25 lors de votre commande, il vous donne droit à une réduction exceptionnelle de 30 % réservée à nos lecteurs (voir capture d’écran ci-dessous).

Une fois votre paiement validé, le mail contenant la clé d’activation arrive dans les minutes qui suivent. Selon le logiciel acheté, on vous explique ci-dessous comment procéder pour l’installer sur votre PC.

Comment installer et activer les logiciels achetés ?

Vous avez acheté une licence Windows

Il suffit d’aller dans les paramètres de votre ordinateur et de saisir la clé Windows fournie par VIP-URcdkey dans la section “Activation”. Vous n’avez plus alors qu’à suivre les indications qui s’affichent à l’écran pour configurer Windows comme vous le souhaitez.

Vous avez acheté un pack Office ?

Vous devrez vous rendre sur le site officiel de Microsoft, sélectionner la version d’Office choisie et indiquer votre clé d’activation lorsque cela vous sera demandé. Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions à l’écran pour compléter l’installation.



Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey