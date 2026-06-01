Nvidia N1x : les premiers benchmarks sont sortis, les résultats sont décevants

La puce N1x de chez Nvidia, afficherait un score de performances moins élevé qu’une puce Apple … de 2023. Les premiers résultats de GeekBench sont clairs, les différences sont certes minimes, mais sont bel et bien là et pas en faveur de la nouvelle puce du géant de la carte graphique.

À quelques jours du Computex à Taïwan, des résultats de benchmarks préliminaires concernant le premier vrai processeur grand public N1x de Nvidia ont commencé à circuler. Ces scores, publiés sur la plateforme Geekbench 6, placent la puce en retrait par rapport à la puce M3 Max d’Apple, un processeur lancé en novembre 2023.

Un processeur très attendu, mais des scores qui interrogent

Le N1x serait une version modifiée du SoC GB10 qui équipe le mini PC DGX Spark de NVIDIA. Selon les informations disponibles, il embarquerait un processeur ARM de 20 cœurs conçu par MediaTek, un GPU du niveau d’une RTX 5070, ainsi qu’une mémoire unifiée LPDDR5X partagée entre le CPU et le GPU.

NVIDIA devrait annoncer officiellement ce processeur lors du Computex la semaine prochaine, dans le cadre d’une collaboration avec Microsoft et ARM dont les détails restent encore confidentiels.

Les résultats des benchmarks

Les scores Geekbench 6.2.2 obtenus sur une machine tournant sous Ubuntu 24.04.1 LTS indiquent un score monocœur de 3 096 et un score multicœur de 18 837 pour le N1x. À titre de comparaison, le MacBook Pro 16 pouces équipé du M3 Max affiche respectivement 3 124 et 18 920 dans les mêmes catégories.

L’écart est donc faible, mais il tourne à l’avantage de la puce Apple, qui a pourtant deux ans et demi d’existence. Ce constat est d’autant plus notable que le N1x dispose, selon les spécifications annoncées, de 20 cœurs CPU contre 14 pour la puce M3 Max d’Apple.

Quelques nuances à comprendre

Avant de tirer des conclusions définitives, plusieurs éléments méritent d’être gardés à l’esprit.

Ces benchmarks ont été réalisés en juin 2025 sur du matériel non optimisé. Les tests en pré-production donnent rarement une image fidèle des performances finales, et des améliorations sont attendues une fois le N1x intégré dans des ordinateurs portables Windows en version commerciale.

Par ailleurs, la puce M3 Max bénéficie de l’écosystème macOS, étroitement intégré au matériel Apple, ce qui peut jouer en sa faveur dans ce type de mesures. La puce Nvidia N1x, lui, fonctionnait dans un environnement Linux sans optimisation particulière.

Enfin, le fait que ces scores pré-production soient cohérents avec ceux du GB10, la puce sur laquelle le N1x est basé, donne une certaine crédibilité aux résultats, même s’ils datent de près d’un an.

La seule solution : attendre la puce finale

En l’état, ces chiffres donnent une première indication sur le positionnement de la N1x, mais ils ne constituent pas un jugement définitif. La conférence Computex, prévue la semaine prochaine, devrait apporter des précisions sur les caractéristiques officielles du processeur et, peut-être, des données de performance plus récentes.