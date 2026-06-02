Surface Laptop Ultra : Microsoft sort son arme la plus puissante contre le MacBook Pro

Présenté au Computex 2026 de Taïwan, le nouvel ordianteur portable de Microsoft embarque jusqu’à 128 Go de RAM unifiée et cible les professionnels créatifs et les développeurs.

Microsoft a profité du Computex 2026, le salon high-tech qui se tient chaque année à Taïwan, pour présenter le Surface Laptop Ultra, un ordinateur portable de 15 pouces propulsé par la nouvelle puce RTX Spark de Nvidia. La firme de Redmond positionne cet appareil comme une alternative aux MacBook Pro d’Apple, à destination des créatifs, des développeurs, des chercheurs en intelligence artificielle et des professionnels en général.

Un design plus conventionnel que ses prédécesseurs

Contrairement à certains modèles Surface qui avaient misé sur des formes atypiques, l’écran détachable du Surface Book ou l’écran inclinable du Surface Laptop Studio, le Surface Laptop Ultra adopte un format classique. Microsoft semble avoir fait le choix de la sobriété, avec un châssis standard qui ne retient aucun de ces éléments expérimentaux.

L’écran est un dalle mini-LED PixelSense Ultra tactile de 15 pouces, affichant une résolution de 2 880 × 1 920 pixels, soit une densité de 262 pixels par pouce. La luminosité annoncée atteint 2 000 nits en pic HDR, ce qui en ferait l’écran le plus lumineux jamais intégré à un appareil Surface selon Microsoft. Le constructeur met également en avant la précision colorimétrique de la dalle, destinée à répondre aux exigences des usages créatifs.

La puce RTX Spark au cœur de la machine

Le Surface Laptop Ultra est équipé de la puce RTX Spark de Nvidia, une architecture SoC (System on Chip) reposant sur la plateforme Grace Blackwell et gravée en 3 nm par TSMC. Elle intègre un processeur ARM de 20 cœurs développé en collaboration avec MediaTek, ainsi qu’un GPU intégré de type Blackwell disposant de 6 144 cœurs CUDA et de Tensor Cores de cinquième génération, dédiés au traitement de l’intelligence artificielle en local.

Nvidia revendique une puissance d’un pétaflop pour les calculs IA, ce qui permettrait, toujours selon le fabricant, de faire tourner des modèles d’IA de 120 milliards de paramètres directement sur l’appareil, sans recourir à des serveurs distants. Cette capacité de traitement local répond à des préoccupations soulevées depuis plusieurs années par les défenseurs de la vie privée, qui s’interrogent sur la manière dont les données personnelles transitent lorsqu’un appareil sollicite des services d’IA dans le nuage.

Sur le plan de la sécurité, Nvidia indique que la puce RTX Spark s’appuie sur le runtime OpenShell, renforcé par des mécanismes de sécurité et de cloisonnement conçus par Microsoft. Elle prend également en charge deux frameworks d’agents IA open source, Hermes et OpenClaw, couramment utilisés dans les environnements auto-hébergés.

Jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée

Le Surface Laptop Ultra peut être configuré avec jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, que Microsoft décrit comme capable d’allouer dynamiquement les ressources entre le processeur et le GPU en fonction des besoins.

En matière de connectique, l’appareil dispose d’un port HDMI, d’un port USB-C, d’un port USB-A, d’un lecteur de cartes SD et d’une prise jack 3,5 mm. Le pavé tactile haptique est présenté comme le plus grand jamais intégré à un Surface.

Prix et disponibilité encore inconnus

Le Surface Laptop Ultra sera disponible en deux coloris, Platinum et Nightfall, à une date non encore précisée. Microsoft n’a pour l’heure communiqué ni tarif officiel, ni calendrier de lancement, ni liste des marchés concernés.

Des spéculations circulent toutefois sur les forums spécialisés, évoquant un prix de départ aux alentours de 2 000 dollars pour la configuration d’entrée de gamme. Attendons donc une mise à prix à 2500 euros en France.