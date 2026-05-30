Office 24 avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote… pour 11€, c’est le moment d’en profiter !

La version d’Office proposée par VIP-URcdkey inclut tous les logiciels de la célèbre suite bureautique de Microsoft. Utilisable hors ligne et valable à vie, elle ne nécessite qu’un paiement unique de 11 €.

En s’appuyant sur la législation sur les logiciels d’occasion VIP-URcdkey parvient à proposer des prix incroyables sur bon nombre de produits développés par Microsoft, dont la fameuse suite Office dans son édition 2024. Il s’agit de licences officielles, activées par Microsoft au moment de l’installation, valables à vie, avec un paiement unique, sans abonnement ni frais cachés.

Alors si vous envisagez d’acheter une licence Office 24, difficile de trouver mieux. L’installation reste simple, même si elle nécessite le passage par un petit utilitaire permettant de configurer le logiciel avec vos préférences. Un guide détaillé est fourni lors de l’achat, et nous avons également expliqué le déroulé de l’installation dans un précédent article.

Nous détaillons plus bas dans cet article les logiciels embarqués dans la suite Office 24.

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Microsoft Office

Microsoft Windows

Pack Windows + Office

Et aussi

👉 La suite Office 24 que vous allez récupérer affiche la mention LTSC. Il s’agit du système officiel de licence utilisé par Microsoft pour certaines versions d’Office le plus souvent destinées aux entreprises et aux licences en volume.

✅ Les logiciels inclus dans Office 24

Microsoft Word

Word est le logiciel de traitement de texte de Microsoft. Il permet de rédiger des documents professionnels, rapports, lettres, ebooks ou CV avec une mise en page avancée. Office LTSC 2024 apporte des améliorations de stabilité, de récupération automatique et de compatibilité avec les formats modernes comme ODF 1.4.

Microsoft Excel

Excel est dédié aux tableaux, calculs, statistiques et analyses de données. Il reste incontournable pour la comptabilité, la gestion et le reporting. La version 2024 améliore les fonctions dynamiques, les tableaux et certaines capacités graphiques, tout en conservant une approche hors abonnement adaptée aux entreprises.

Microsoft PowerPoint

PowerPoint sert à créer des présentations professionnelles, supports de formation et diaporamas animés. Office LTSC 2024 ajoute des outils de présentation modernisés, un meilleur enregistrement vidéo des présentations et une interface plus fluide inspirée du design Windows 11.

Microsoft Outlook

Outlook centralise les e-mails, calendriers, contacts et tâches. Très utilisé en entreprise, il facilite la gestion des rendez-vous et des communications professionnelles. La version LTSC 2024 améliore la recherche, l’organisation des messages et certaines fonctions liées aux réunions et à la productivité.

Microsoft OneNote

OneNote est un carnet de notes numérique permettant d’organiser textes, images, listes, captures et documents dans des blocs-notes synchronisés. Il convient aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels souhaitant centraliser leurs idées, comptes rendus ou projets dans une interface simple et structurée.

Microsoft Access

Access est le logiciel de base de données de Microsoft, inclus uniquement dans l’édition Professional Plus sous Windows. Il permet de créer des applications métiers simples, gérer des inventaires, clients ou formulaires, sans nécessiter de développement lourd. Il reste apprécié dans les PME et services administratifs.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.