Des robots soldats testés en Ukraine : la science-fiction devient réalité

Une startup américaine a envoyé deux de ses machines autonomes en Ukraine pour des tests en conditions réelles. D’autres déploiements sont prévus dans les mois à venir.

Une entreprise américaine fondée en 2024, Foundation Future Industries, développe des robots humanoïdes destinés à des environnements industriels difficiles et à des applications militaires. Basée à San Francisco, la startup a déjà franchi une première étape concrète : l’envoi de deux de ses robots, le Phantom MK-1, en Ukraine, pour une démonstration pilote en conditions de combat. L’entreprise présente cet épisode comme le premier déploiement d’un robot humanoïde dans un théâtre de guerre actif.

Des capacités encore limitées

Lors de ces tests en Ukraine, le Phantom MK-1 a démontré une capacité à effectuer des missions de transport et de ravitaillement. Mais ses limites sont réelles. La machine ne peut transporter qu’environ 20 kilos, n’est pas étanche et dispose d’une autonomie de batterie insuffisante pour un déploiement à grande échelle. Loin, donc, de l’image du robot de guerre tel qu’il est souvent représenté dans la fiction.

Sankaet Pathak, le directeur général de la société, ne cache pas ses ambitions. Il envisage de porter la production à plusieurs milliers d’unités cette année et prévoit de commencer des tests en première ligne avec l’armée américaine d’ici dix-huit mois. Une version améliorée, le Phantom 2, dont la capacité de charge est doublée par rapport au modèle précédent, devrait être envoyée en Ukraine courant 2025. Ces modules sont différents de ceux qui installent des panneaux solaires dans le désert californien.

Des contrats gouvernementaux et des controverses politiques

Foundation Future Industries a déjà décroché environ 24 millions de dollars de contrats de recherche publics, portant sur des tests de faisabilité dans des domaines tels que l’inspection, la logistique et la manipulation d’armes, pour le compte de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air américaines.

L’entreprise a récemment attiré une attention particulière après qu’Eric Trump, fils de l’ancien et actuel président Donald Trump, a rejoint la société en tant que conseiller stratégique en chef. Cette nomination a suscité des réactions politiques, notamment de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui a formulé des accusations de corruption.

Qu’envoient les USA en Ukraine ?

La guerre en Ukraine sert depuis plusieurs années de terrain d’expérimentation pour des technologies militaires inédites. Drones de pointe, intelligence artificielle, robots quadrupèdes. L’éventuelle généralisation des robots humanoïdes sur les champs de bataille s’inscrirait dans cette tendance.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à explorer ces possibilités. La Chine, qui dispose d’une capacité manufacturière importante et d’une chaîne d’approvisionnement développée dans ce secteur, a également publié des travaux sur le potentiel militaire de ces machines.

Des robots installent aussi des panneaux solaires aux USA.

La question de l’autonomie décisionnelle de ces systèmes reste au cœur des débats. Alors que des véhicules militaires, navires de guerre, avions de chasse, peuvent désormais être pilotés par des intelligences artificielles, la perspective de retirer l’être humain des décisions létales suscite des inquiétudes croissantes parmi les experts et les responsables politiques. Les premiers robots humanoïdes déployés sur un champ de bataille ne seraient pour l’instant que des porteurs d’équipement, mais la trajectoire que dessine leur développement mérite d’être suivie attentivement.