Un mini PC de la taille d’une boîte à chaussures capable de faire tourner des IA localement : MSI l’a fait

MSI vient d’annoncer deux nouveaux appareils équipés de la puce RTX Spark de NVIDIA : le mini PC EdgeMesa N AI+ et le portable Prestige N16 Flip AI+. Ces deux machines s’appuient sur un système sur puce qui associe 20 cœurs CPU basés sur l’architecture Arm à 6 144 cœurs CUDA issus de l’architecture Blackwell, le tout accompagné de 128 Go de mémoire unifiée LPDDR5X. NVIDIA annonce des performances allant jusqu’à 1 petaFLOP en inférence d’intelligence artificielle.

Un mini PC orienté usage professionnel

L’EdgeMesa N AI+ est clairement positionné pour les développeurs, les data scientists et les créateurs de contenu. MSI met en avant sa capacité à faire tourner des modèles de langage (LLM) et des applications de génération de contenu par IA en local, sans avoir recours au cloud.

Sur le plan de la connectique, l’appareil dispose d’un port HDMI, de trois ports USB Type-C, ainsi que d’un port réseau 10 GbE. Il peut alimenter jusqu’à quatre écrans simultanément. MSI cite plusieurs secteurs d’activité comme marchés cibles : la santé, la finance, le commerce de détail, la robotique ou encore les infrastructures urbaines connectées. Le positionnement du produit le place davantage dans une logique B2B que grand public.

Un portable pour un usage plus polyvalent

Le Prestige N16 Flip AI+ s’adresse, lui, à un public plus large. Ce portable de 16 pouces adopte un format convertible et embarque un écran OLED avec une définition UHD+, une luminosité maximale annoncée à 1 000 nits et une couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 à 100 %. L’écart de couleur Delta E est inférieur à 1, ce qui le rend adapté aux travaux nécessitant une restitution précise des couleurs.

La machine est présentée comme polyvalente, capable de répondre aussi bien aux besoins du jeu vidéo qu’à ceux de la création numérique ou des tâches bureautiques intensives. Son format slim et son écran orientable sont mis en avant comme des atouts pour la productivité au quotidien.

Des prix pas encore communiqués

MSI n’a pas encore précisé les tarifs ni les dates de disponibilité pour l’un ou l’autre de ces appareils. Compte tenu des composants embarqués, ils devraient se situer dans une gamme de prix élevée. L’annonce s’inscrit dans un mouvement plus large d’adoption du RTX Spark par les partenaires de NVIDIA, qui cherchent à déployer cette architecture sur un spectre d’usages allant du poste de travail compact aux ordinateurs portables grand public.