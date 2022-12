Profitez de la vente flash de Noël chez Godeal24 pour une licence Windows ou Office 2021 à prix mini

Microsoft Office est l’une des suites de bureautique les plus populaires de tous les temps. Elle écrase la concurrence depuis des années et propose de nombreuses versions différentes, avec notamment la plus récente Office 2021. Mais où acheter sa licence ? Il est courant de voir des consommateurs télécharger une licence gratuitement sur Internet. Seul problème : lors de l’installation, ces logiciels téléchargés gratuitement en ligne se révèlent souvent dangereux et accompagnés d’un virus. Mais pas de panique, il existe une solution pour profiter d’une licence Microsoft Office authentique ET bon marché.

Grâce à la grande vente flash de Noël chez Godeal24, vous pouvez en effet faire une super affaire et profiter de la dernière version d’Office 2021 pro pour seulement 24,25€. Vous n’avez alors pas à vous soucis d’un problème avec votre logiciel et vous pouvez améliorer votre productivité. Vous avez besoin de plusieurs licences ? Vous pouvez alors profiter d’une licence à partir de 13,05€/PC grâce au pack 5 licences. Après votre achat, vous pouvez télécharger le logiciel officiel chez Microsoft et inscrire votre nouvelle clé d’activation pour utiliser la suite de bureautique authentique !

Microsoft Office 2021 à partir de 13,05€ et bien d’autres offres chez Godeal24

Pendant la vente flash de Noël chez Godeal24, vous pouvez ainsi bénéficier des licences Microsoft Office aux prix suivants :

Vous cherchez plutôt une licence Windows ? Profitez des offres suivantes :

Vous avez un ordinateur Apple ? Retrouvez également des offres pour Mac :

Vous souhaitez un pack complet avec Office et Windows ? Godeal24 vous propose le code promo SGO62 pour -62% de réduction sur les offres suivantes :

Aussi, avec le code SGO50, vous pouvez bénéficier de -50% de réduction sur les offres ci-dessous :

Avec Godeal24, vous profitez d’une offre complète et professionnelle dans un catalogue varié. Toutes les licences numériques sont 100% garanties et légales. Godeal24 vous fait profiter du même logiciel que Microsoft, mais avec -80% de réduction, et ce, toujours de manière légale. Et ce n’est pas tout ! L’enseigne propose également des logiciels informatiques et mobiles comme la série IOBIT, Disk Drill ou encore le logiciel Ashampoo :

Et pour les possesseurs d’un Mac, vous pouvez vous procurer les offres suivantes :

Vous ne connaissez pas Godeal24 ? Pas d’inquiétude ! Le site est fiable et sécurisé. Preuve en est : il bénéficie d’une moyenne de 98% de satisfaction sur le site Trustpilot. Une grande majorité de clients décrivent leur expérience avec le site comme étant “excellente”. Une moyenne impressionnante qui surprend peu quand on connait les avantages de l’enseigne.

Godeal24 vous permet en effet de profiter de prix très bas, mais ce n’est pas tout ! Le site propose également la livraison numérique : après votre commande, vous recevez automatiquement votre logiciel par mail dans votre boîte de réception. Aussi, il propose un service client disponible 24h/24 et 7j/7 via l’adresse mail “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.