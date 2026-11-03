Raspberry Pi 5 : pourquoi son prix a explosé en seulement quelques mois ?

Autrefois symbole de l’informatique accessible, le Raspberry Pi voit ses tarifs atteindre des niveaux difficiles à imaginer il y a quelques années. Avec un Pi 5 à 385 dollars et un Raspberry Pi 500+ à 485 dollars, les mini-PC classiques pourraient devenir des concurrents de plus en plus séduisants.

Eben Upton, le patron de Raspberry Pi, a annoncé une nouvelle hausse de prix sur certains produits équipés de 16 Go de mémoire. Le Raspberry Pi 5 16 Go augmente de 80 dollars et passe désormais à 385 dollars. Le Compute Module 5 (CM5) 16 Go prend 40 dollars. Certains se tournent déjà vers d’autres solutions pour leurs projets.

Des hausses effectives immédiatement

Les deux augmentations s’appliquent dès maintenant. Le Raspberry Pi 5 16 Go avait été lancé à 120 dollars en janvier 2025, et le CM5 16 Go à 135 dollars. Tous deux avaient déjà connu des hausses depuis leur sortie.

Modèle Prix de lancement Prix actuel Raspberry Pi 5 16 Go 120 $ 385 $ Raspberry Pi CM5 16 Go 135 $ 425 $ Raspberry Pi 500+ 16 Go 199 $ 485 $

Le Raspberry Pi 500+, un ordinateur tout-en-un intégré dans un clavier, existe aussi en version 16 Go. Son prix n’augmente pas cette fois, mais il atteint déjà 485 dollars, un tarif que l’annonce d’Eben Upton ne commente pas.

Le coût de la mémoire invoqué

Eben Upton justifie ces hausses par « la forte augmentation du coût de la mémoire ces deux dernières années ». Il précise que d’autres fabricants d’ordinateurs ont dû prendre des décisions similaires récemment. Il ajoute que Raspberry Pi a fait son possible pour limiter la part des coûts répercutée sur les clients.

Ce n’est pas la première hausse liée à la mémoire. Il y a un mois, Eben Upton avait déjà publié sur le blog officiel un message sur le sujet, accompagné de hausses sur les Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 5 en version 2 Go. Les deux modèles avaient pris 12,50 dollars, pour atteindre respectivement 67,50 et 77,50 dollars. Les appareils dotés de 1 Go de RAM n’ont pas connu de hausse récente.

L’écart entre le Pi 5 à 2 Go (77,50 dollars) et celui à 16 Go (385 dollars) démontre clairement le poids de la mémoire dans le prix final. Le blog de Raspberry Pi y fait d’ailleurs référence et recommande de « s’assurer de ne pas payer plus de mémoire que nécessaire ».

Un public qui se tourne vers d’autres solutions

Ces hausses pourraient peser particulièrement sur l’activité de Raspberry Pi. Les différentes générations de la gamme ont été conçues autour d’une contrainte budgétaire stricte, avec un prix cible de 25 à 35 dollars maintenu pendant de nombreuses années.

L’entreprise semble désormais prise en étau. En bas de gamme, des microcontrôleurs plus simples, comme les cartes Pico et ESP32, sont de plus en plus utilisés pour les petits projets.

En haut de gamme, avec des Pi qui approchent 400 ou 500 dollars, les bidouilleurs regardent du côté des cartes x86 d’entrée de gamme et des mini-PC. Même un mini-PC bon marché peut offrir un processeur, un GPU et un NPU plus puissants.