Ils doublent la mémoire d’une RTX 2080 Ti, les résultats en 4K sont impressionnants

Redonner vie à une ancienne RTX 2080, c’est possible ? Nos confrères l’ont fait, les performances sont séduisantes.

Le site allemand PC Games Hardware a testé une GeForce RTX 2080 Ti dont la mémoire vidéo a été doublée, passant de 11 Go de VRAM à 22 Go. Les gains dépendent beaucoup de la définition et des jeux.

Une carte de 2018 modifiée

PC Games Hardware s’est procuré sur Alibaba une GeForce RTX 2080 Ti modifiée. Cette carte graphique, de la famille Turing fête ses huit ans. C’était le premier modèle haut de gamme de la série RTX de NVIDIA. Si la version d’origine embarque 11 Go de mémoire GDDR6, sur l’exemplaire testé, les modules de 1 Go ont été remplacés par des puces Samsung GDDR6 de 2 Go, faisant grimper la capacité totale à 22 Go.

À sa sortie, 11 Go suffisaient pour jouer. En 2026, certains jeux consomment nettement plus de mémoire vidéo, au point que de nombreuses cartes dotées de 8 Go de VRAM ont du mal à offrir des performances régulières dans les gros titres récents. Le test visait à mesurer ce que change le passage de 11 à 22 Go.

En 1440p : peu de différences, avec deux exceptions

En QHD (2 560 x 1 440) avec le DLSS réglé sur Qualité, la version 22 Go se comporte en général comme la version 11 Go. Deux jeux font exception :

Flight Simulator 2024 : +29 % de FPS moyens, avec de meilleurs creux de performance (les « lows ») ;

: +29 % de FPS moyens, avec de meilleurs creux de performance (les « lows ») ; Spider-Man 2 : environ 22 % de FPS moyens en plus.

Pour d’autres titres, comme Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Cyberpunk 2077 ou Gears of War: E-Day, aucune amélioration notable n’a été constatée.

En 4K : des écarts plus nets

Le passage à la 4K change la donne. Les tests ont été réalisés avec le DLSS en mode Performance et la génération d’images FSR activée. Dans ces conditions :

Flight Simulator 2024 affiche près de 73 % de performances en plus (52 FPS contre 30)

Spider-Man 2 gagne 64 % et dépasse les 60 FPS (64 FPS contre 39)

Dragon Age: The Veilguard progresse de 68 % (27 FPS contre 16)

Gears of War: E-Day gagne 21 % (17 FPS contre 14)

Cyberpunk 2077 gagne 14 % (48 FPS contre 42)

Le texte d’origine indique que les jeux sans écart notable en 1440p tournent aussi à un FPS plus élevé en 4K. Le tableau de mesures nuance ce constat : Assassin’s Creed Black Flag Resynced, F1 2025 et Pragmata restent à 1 à 3 % d’écart. Les gains se concentrent donc sur certains titres.

© PC Games Hardware © PC Games Hardware © PC Games Hardware

Selon PC Games Hardware, les courbes de temps de rendu (frametimes) montrent bien l’effet du doublement de la mémoire.

Les résultats détaillés

Jeu FPS moyens 1440p / 4K (11 Go) FPS moyens 1440p / 4K (22 Go) Écart Flight Simulator 2024 31 / 30 40 / 52 +29 % / +73 % Assassin’s Creed Black Flag Resynced 32 / 60 33 / 62 +3 % / +3 % Cyberpunk 2077 35 / 42 35 / 48 0 / +14 % Dragon Age: The Veilguard 31 / 16 32 / 27 +3 % / +68 % F1 2025 58 / 66 59 / 68 +1 % / +3 % Spider-Man 2 36 / 39 44 / 64 +22 % / +64 % Gears of War: E-Day 21 / 14 21 / 17 0 / +21 % Indiana Jones and The Great Circle 79 / N/A 82 / 62 +3 % / N/A Pragmata 59 / 72 60 / 73 +1 % / +1 %

Pour Indiana Jones and The Great Circle, aucune valeur n’est disponible en 4K pour la version 11 Go, ce qui empêche de calculer l’écart.

Un intérêt aussi pour l’IA

Le jeu n’est pas le seul domaine concerné. Les tâches d’intelligence artificielle s’exécutent elles aussi plus vite sur la version 22 Go que sur la version 11 Go.

Dans un test de calcul avec Krea-2 (FP8), la GeForce RTX 5070 Ti dotée de 16 Go de VRAM affiche toutefois un meilleur temps que les deux RTX 2080 Ti : 84,8 secondes pour le rendu initial.