Les prix de la RTX 5080 ont doublé depuis le lancement, et continuent d’augmenter

La GeForce RTX 5080 de NVIDIA voit son prix s’envoler chez les revendeurs français, avec certains modèles dépassant désormais les 2 100 euros. Entre pénurie de mémoire et tensions sur les approvisionnements, la situation pourrait encore empirer pour les joueurs.

La carte graphique GeForce RTX 5080 de NVIDIA, lancée en janvier 2025 avec un prix de référence de 1059 euros, est désormais difficile à trouver à ce tarif. Chez certains revendeurs français, la carte graphique se trouve globalement aux alentours des 1 800 à 2 100 euros. Les prix devraient toutefois encore augmenter, faisant finalement relativiser le tarif de départ fixé par NVIDIA.

Des écarts de prix considérables selon les plateformes

Tout est parti d’une discussion d’Américains sur Reddit, indiquant que les cartes graphiques RTX 5080 atteignaient voire dépassaient trois fois le prix de lancement fixé par NVIDIA. En France, la hausse reste pour l’instant plus contenue avec des tarifs approximatifs aux alentours des 1 800 à 1 900 euros sur Amazon, et des tarifs légèrement supérieurs chez LDLC.

Tarifs constatés le 28 octobre 2026 chez Amazon.

Cependant, les cartes graphiques continuent de voir leur tarif augmenté. Moins touchées par la crise de la RAM que les barrettes en elles-mêmes, les cartes graphiques ont tout de même environ 16 Go de GDDR7 à bord, ce qui contribue largement à l’augmentation tarifaire.

Tarifs constatés le 28 octobre 2026 chez LDLC.

Sans compter que les tarifs augmentent également en raison de la demande tendue, entre un marché des consoles qui vacille et un marché du PC de plus en plus onéreux également.

Comparatif des prix chez les principaux détaillants

Un relevé effectué le 28 octobre auprès de plusieurs enseignes donne les résultats suivants :

Détaillant Modèle Prix Amazon ASUS Prime GeForce RTX 5080 Evo 1 839,99 € Amazon MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G

INSPIRE 3X OC BLACK 1 899,99 € LDLC Gainward GeForce RTX 5080 Python III 2 099,95 € LDLC Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 2 129,95 €

Ces prix et disponibilités peuvent varier selon la localisation et le vendeur, et sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Pour l’instant, les tarifs sont plus intéressants chez Amazon, mais le système de revendeurs du constructeur peut contribuer à faire exploser les prix d’un jour à l’autre. Chez LDLC, la grille tarifaire reste plus serrée, avec un tarif de départ un peu plus élevé.

Un contexte de tensions sur les approvisionnements

Ces constats s’inscrivent dans la continuité d’informations précédentes faisant état d’une hausse d’environ 300 dollars des prix de la RTX 5080 en Chine, quand l’offre se resserre et que, parallèlement, le coût de la GDDR7 augmente. La pénurie de mémoire observée plus largement sur le marché, principalement attribuée à la demande croissante liée aux infrastructures d’intelligence artificielle, continue de peser sur le secteur des cartes graphiques.

La part exacte que représente chacun de ces facteurs dans la formation des prix constatés aux États-Unis reste difficile à établir. Il n’en demeure pas moins que les modèles de RTX 5080 effectivement disponibles à l’achat se vendent aujourd’hui à des tarifs sensiblement supérieurs au prix de lancement fixé par NVIDIA, ce qui représente un coût accru pour les joueurs souhaitant mettre à niveau leur configuration.