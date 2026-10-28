NVIDIA : une mise à jour provoque des écrans noirs, un correctif arrive six jours après

Il n’aura fallu que six jours à NVIDIA pour corriger les problèmes apparus avec son dernier pilote graphique. Écrans noirs sur les RTX 50, vidéos figées et bugs d’affichage : la nouvelle mise à jour s’attaque à plusieurs dysfonctionnements.

NVIDIA a publié le pilote correctif GeForce/RTX Spark Hotfix 621.12, qui règle des problèmes de gel vidéo et d’écrans noirs touchant certaines cartes graphiques GeForce RTX série 50 ainsi que des systèmes RTX Spark. Cette mise à jour arrive seulement six jours après la sortie du pilote Game Ready 621.01, à l’origine du dysfonctionnement.

Un problème identifié, quatre correctifs au total

Le 24 octobre, NVIDIA avait reconnu l’existence de ce problème après avoir reçu des signalements d’utilisateurs, parmi lesquels figuraient des propriétaires de GeForce RTX 5080. Le problème se manifestait lors de la lecture de vidéos sur Chrome, Edge ou VLC, provoquant parfois l’extinction des écrans connectés pendant plusieurs secondes, avant un redémarrage.

NVIDIA GeForce/RTX Spark Hotfix Driver v621.12 is now available. This update resolves the following:



✅Fixed an issue where video playback may freeze or black screen on some GeForce RTX 50 Series GPUs/RTX Spark after updating to GRD 621.01.

✅Unreal Engine 5.8 may crash when… pic.twitter.com/dbQ0zDScnB — NVIDIA Customer Care (@nvidiacc) October 27, 2026

Le pilote Hotfix 621.12 apporte quatre corrections distinctes. Outre le problème de lecture vidéo, NVIDIA a résolu des plantages survenant sous Unreal Engine 5.8 lorsque le mode Ray Lighting est configuré sur Hit Lighting. Selon les notes de version de NVIDIA, ce correctif ne se limite pas aux cartes graphiques GeForce RTX série 50.

Les systèmes RTX Spark bénéficient par ailleurs d’une correction concernant les problèmes d’affichage observée avec un adaptateur StarTech Thunderbolt 3 vers HDMI 2.0. Enfin, le quatrième correctif traite d’un scintillement intermittent de l’écran sur les ordinateurs portables MSI N16 Flip.

Un pilote optionnel basé sur la dernière version Game Ready

NVIDIA précise que ce Hotfix 621.12 repose sur sa dernière version de pilote Game Ready. Comme pour les précédentes publications de ce type, il s’agit d’un pilote bêta optionnel, ayant fait l’objet d’un processus de validation plus court que celui appliqué aux versions certifiées WHQL. L’entreprise indique que ces correctifs seront intégrés à sa prochaine mise à jour officielle de pilote.

Le pilote est disponible pour les systèmes Windows 10 et Windows 11 en version x64, avec un package distinct en Windows 11 ARM64 destiné aux appareils RTX Spark. Les utilisateurs concernés par les problèmes de lecture vidéo liés au pilote 621.01 peuvent télécharger ce correctif directement depuis le site d’assistance de NVIDIA.