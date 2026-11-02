Steam Deck : ce plugin booste l’autonomie sans sacrifier la fluidité

Un nouveau plugin pour la console portable de Valve promet de prolonger son autonomie sans faire baisser la fluidité des jeux. Il ajuste pour cela la consommation de chaque titre, en une à deux minutes selon son développeur.

© Valve

Pour gagner en autonomie sur Steam Deck, il est déjà possible de réduire manuellement le TDP (la limite de puissance de la machine), de l’abaisser progressivement tout en surveillant le nombre d’images par seconde (FPS), jusqu’à trouver le bon compromis. La méthode est cependant assez fastidieuse, et il faut la répéter pour chaque jeu. Mais une nouvelle technique permet d’augmenter l’autonomie de la console portable sans affecter la qualité de jeu.

Une optimisation jeu par jeu

Le plugin, présenté sur Reddit et disponible sur GitHub, automatise cette manipulation pour chaque jeu. L’utilisateur indique le nombre d’images par seconde souhaité et DeckyTDPTuner abaisse ensuite le TDP du jeu jusqu’au niveau où la consommation est la plus faible possible, et ce, sans dégrader les performances.

Pour que le jeu reste fluide, l’outil ne se limite pas à la moyenne des fps. Il tiendrait aussi compte des 5 % de valeurs les plus basses et de la régularité de l’affichage des images.

D’après le développeur du plugin, l’optimisation automatique prend généralement une à deux minutes. Les réglages obtenus sont enregistrés pour chaque jeu et appliqués automatiquement à chaque nouveau lancement.

Un ajustement en direct, un gain toutefois à mesurer

Le plugin propose également une fonction baptisée « Adjust live », qui permet une optimisation dynamique. Dans les scènes les moins exigeantes, le TDP est réduit. Quand le nombre d’images par seconde commence à diminuer, l’outil autorise automatiquement davantage de puissance afin d’optimiser la fluidité du jeu.

Mais le gain réel en autonomie reste à vérifier. Comme le plugin repose sur la limitation du TDP, un principe éprouvé, des économies d’énergie perceptibles sont envisageables selon les jeux.

DeckyTDPTuner n’est pas non plus le premier outil de ce type. D’autres plugins comme Panel Control et GFG Extreme, proposent déjà une optimisation automatique de la consommation. Sur Reddit, le plugin a toutefois été salué pour sa légèreté par rapport à ses concurrents. Il pourrait intéresser les utilisateurs qui cherchent un moyen simple d’augmenter l’autonomie de leur Steam Deck.