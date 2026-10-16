Son PC portable surchauffait à 105 °C, une simple feuille de graphène a tout changé

Un processeur qui surchauffe, des performances bridées et une solution aussi simple qu’inattendue. En remplaçant le métal liquide de son PC portable par une feuille de graphène, un utilisateur a réussi à augmenter ses performances de près de 35 %.

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Un utilisateur d’ordinateur portable confronté à d’importantes contraintes thermiques a modifié le système de refroidissement de son processeur. En remplaçant le métal liquide d’origine par une feuille de graphène, il a obtenu une baisse des températures et une hausse mesurable des résultats lors des bancs d’essai.

Un processeur qui chauffait bien trop

L’utilisateur Reddit identifié sous le psuedo de u/kiodrag a indiqué que son processeur Intel Core Ultra 9 285H atteignait régulièrement une température de 105 °C avec le refroidissement d’origine. Cette surchauffe provoquait un phénomène de limitation thermique (thermal throttling) dès que la consommation atteignait 35 W. En charge, le composant ne parvient pas à maintenir une température basse, ce qui entraînait un risque de dégradation du matériel et des performances réduites, concrétisées par un score de 3 431 points sur le logiciel Cinebench 2026.

Le métal liquide est couramment utilisé par les fabricants d’ordinateurs portables pour sa conductivité thermique élevée. Toutefois, en raison de sa fluidité, il présente un risque de fuite sur la carte mère, ce qui peut provoquer des court-circuits ou endommager d’autres composants électroniques.

Une feuille de graphène en guise de remplacement

Pour pallier ce problème, l’utilisateur a opté pour une feuille de graphène. Ce matériau solide possède également une forte conductivité thermique, mais ne peut pas s’écouler vers d’autres zones de la carte mère, éliminant ainsi le risque d’accident électrique.

À l’aide d’un tutoriel sur YouTube, l’utilisateur a nettoyé les résidus de métal liquide présents sur la puce avant de fixer un pad de graphène découpé au format 25 x 25 mm pour couvrir l’intégralité du silicium. Il a également appliqué du mastic thermique (Thermal Grizzly putty) sur divers composants adjacents et retiré la poussière avant de remonter l’appareil.

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À la suite de ce changement, la configuration, fonctionnant sous Windows 11 et associée à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, a été de nouveau testée. Selon les données relevées, la température du processeur n’a plus dépassé les 100 °C, avec une baisse moyenne estimée à environ 10 °C.

En charge, le processeur a réussi à maintenir une consommation continue de 85 W sans déclencher de limitation thermique. Lors d’un nouveau passage sur Cinebench 2026, le score a atteint 4 634 points, ce qui représente une progression de près de 35 % par rapport au résultat initial.