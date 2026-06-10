Toujours plus, SanDisk présente des cartes SD de 4 et 8 To de stockage

Les fabricants ont présenté leurs nouvelles cartes mémoire haute capacité lors du salon taïwanais, avec des disponibilités annoncées pour un avenir proche.

Les cartes SD et microSD de très grande capacité se rapprochent du marché grand public. Au Computex 2026, le stand de la SD Association a exposé des fiches techniques pour deux nouveaux modèles de cartes mémoire SDUC : l’un de 4 To, l’autre de 8 To. Plusieurs fabricants présents sur le salon ont indiqué au site spécialisé Notebookcheck que ces produits seraient disponibles « prochainement ».

8 To dans une carte SD, une vraie nouveauté ?

Western Digital, maison mère de SanDisk, avait levé le voile sur la carte 8 To en 2024, lors de la Future Memory and Storage Conference. L’entreprise avait alors confirmé le développement d’une carte microSDUC de 4 To et d’une carte standard de 8 To, toutes deux classées UHS-I, ce qui garantit une vitesse minimale d’écriture soutenue de 10 Mo/s. Les spécifications affichées au Computex correspondent à ces annonces : les deux modèles embarquent une classe de vitesse vidéo V10 et une classe de performance applicative A1, assurant des vitesses de lecture et d’écriture aléatoires minimales de respectivement 1 500 et 500 IOPS.

© Pixabay / EsaRiutta

Ces cartes ne sont pas pensées uniquement pour le stockage à froid. Selon les informations disponibles, elles devraient permettre d’éditer certains documents, d’exécuter des applications et d’effectuer des traitements vidéo légers directement depuis la carte.

Un troisième modèle a également été présenté au Computex : une carte SanDisk Extreme Pro au format standard de 4 To, aux performances supérieures. Toujours étiquetée UHS-I, elle atteint la classe de vitesse vidéo V30, soit un minimum de 30 Mo/s en écriture soutenue, et la classe A2, avec 4 000 IOPS en lecture aléatoire et 2 000 IOPS en écriture aléatoire.

Des lecteurs compatibles à venir

L’adoption de ces cartes est toutefois conditionnée à l’arrivée de nouveaux lecteurs. Aucun lecteur actuellement commercialisé ne prend en charge le format SDUC (SD Ultra Capacity), et de nouveaux modèles seraient en préparation. Peu de détails ont filtré à leur sujet, mais ils prendraient en charge simultanément les protocoles UHS-II, SDUC et SD Express.

©SanDisk / Tom’s Hardware

Ce dernier protocole existe depuis plusieurs années, mais n’avait jusqu’ici suscité que peu d’intérêt. La donne a changé avec la sortie de la Nintendo Switch 2, seul appareil grand public à ce jour à nécessiter des cartes microSD Express. La console de Nintendo utilise ce format pour réduire les temps de chargement.

Des prix encore inconnus

Le tarif de ces nouvelles cartes n’a pas encore été communiqué. Il est peu probable qu’elles soient accessibles à bas prix : la forte demande liée à l’essor des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle a contribué à faire monter les prix des composants de stockage, y compris les cartes SD.

Ces produits s’adressent en priorité aux utilisateurs d’appareils photo numériques, de consoles portables et d’autres équipements mobiles nécessitant de grandes capacités de stockage embarquées.