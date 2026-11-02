La RAM de nos PC est-elle gaspillée ? Sam Altman fait polémique et rencontre Samsung

Le patron d’OpenAI s’est rendu à Yongin pour discuter des futurs centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Aucun nouvel accord d’approvisionnement n’a été annoncé.

Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a rencontré environ 50 cadres dirigeants de Samsung en Corée du Sud. Le patron de l’entreprise américaine recherche de la RAM supplémentaire pour faire tourner ses serveurs d’intelligence artificielle.

Une rencontre à Yongin

La réunion s’est tenue samedi 30 octobre au centre de développement des ressources de Samsung, à Yongin, en Corée du Sud. Les responsables des branches finance, électronique et biotechnologies participaient à cette réunion.

Samsung Korea a confirmé la rencontre. Selon le groupe, les échanges ont porté sur le renforcement des relations entre les deux entreprises, notamment à travers une lettre d’intention signée en octobre pour coopérer sur les infrastructures mondiales d’IA. Ce document prévoit notamment la fourniture de semi-conducteurs mémoire pour le projet Stargate d’OpenAI.

« Les dirigeants de Samsung et Sam Altman ont discuté de l’orientation du développement des technologies d’IA et de leurs applications potentielles, ainsi que des nouveaux marchés et des opportunités commerciales qui en découleront », a déclaré Samsung.

Samsung n’a toutefois pas annoncé de nouveau contrat de fourniture de mémoire RAM avec OpenAI. Sam Altman aurait par ailleurs remis au responsable du centre d’IA de Samsung un Codex Micro Keyboard, le mini-clavier conçu par OpenAI pour être utilisé avec ses agents de programmation.

Les propos récents de Sam Altman ont fait réagir

Ce déplacement intervient peu après des déclarations de Sam Altman sur la répartition de l’offre limitée de mémoire. Dans un entretien accordé cette semaine au podcast Chick Pink, il a estimé que la DRAM installée dans les ordinateurs personnels est souvent sous-utilisée, une situation qu’il a qualifiée de « assez terrible ». Selon lui, les datacenters pourraient employer la mémoire de manière plus intensive en mutualisant les ressources informatiques entre différentes charges de travail d’IA.

Ces propos ont suscité de nombreuses critiques, d’autant que des services d’OpenAI comme ChatGPT reposent largement sur une infrastructure informatique centralisée.

L’offre peine toujours à suivre la demande

La demande des centres de données d’IA continue de progresser. AMD prévoit que le chiffre d’affaires de la DRAM grimpera de 177 % en 2026, pour atteindre environ 416 milliards de dollars. De son côté, TrendForce estime que l’offre de DRAM sera inférieure de 1 % à 2 % à la demande cette année, un déséquilibre qui devrait s’aggraver en 2027.

La mise en service de nouvelles capacités de production prendra du temps. Micron a averti récemment que la pénurie pourrait se prolonger jusqu’en 2028.

Les datacenters se disputent par ailleurs les puces mémoire disponibles avec les ordinateurs, smartphones et divers autres appareils électroniques, et la demande pourrait ne pas avoir atteint son sommet. La mémoire à haute bande passante (HBM), une forme spécialisée de DRAM utilisée dans les équipements d’IA, est devenue particulièrement importante à mesure que les entreprises déploient des systèmes de calcul plus puissants.

La Corée du Sud, moteur de l’approvisionnement

Samsung et SK hynix, entreprises coréennes, sont les plus gros fournisseurs de RAM au monde. Selon Counterpoint Research, les deux groupes réunis représentaient environ 63 % du chiffre d’affaires mondial de la DRAM au deuxième trimestre 2026. Leur poids est plus important encore dans la HBM, où ils ont généré environ 83 % des revenus mondiaux.

Cette situation conduit d’autres dirigeants du secteur à se rapprocher du pays. Lisa Su, directrice générale d’AMD, s’est rendue en Corée du Sud plus tôt ce mois-ci pour discuter de l’obtention de volumes supplémentaires de HBM auprès de Samsung. « Il est important de planifier trois à cinq ans à l’avance avec nos partenaires », a-t-elle déclaré.

Samsung et SK hynix modernisent par ailleurs leurs usines en Chine pour répondre à la demande de produits de mémoire et de stockage liés à l’IA. Ces travaux concernent toutefois la production de mémoire NAND flash et non de DRAM.