Après la RAM et les SSD, l’IA provoque une nouvelle pénurie encore plus inquiétante

Après la RAM, les SSD et les cartes graphiques, l’intelligence artificielle provoque une nouvelle crise qui pourrait toucher l’ensemble de nos appareils électroniques. Les circuits imprimés, indispensables à leur fabrication, deviennent de plus en plus difficiles à obtenir, avec des délais de livraison atteignant désormais 30 mois.

L’industrie de l’intelligence artificielle continue de s’accaparer des ressources industrielles qui servaient auparavant à la fabrication d’ordinateurs personnels, d’appareils en tout genre et d’autres équipements électroniques grand public. Après avoir entraîné de très importantes hausses tarifaires sur la mémoire vive, les cartes graphiques et les SSD tout au long de l’année 2026, la crise des composants informatiques n’est pas finie, et maintenant, on attaque un problème nettement plus grave, la crise du PCB.

Et le PCB, c’est un vrai problème. Il y en a partout, il est indispensable pour créer tout composant informatique, de la barrette de RAM, au SSD, à la carte mère, carte graphique, processeur, … C’est cette petite plaque de 1 à 2 mm d’épaisseur sur laquelle tout tient. Vous voyez où on veut en venir ?

Des fabricants de PC déjà en difficulté

Un responsable d’un fabricant américain de PC, sous couvert d’anonymat, a confié à nos confrères de chez Nikkei Asia que son entreprise peinait à sécuriser un approvisionnement suffisant en PCB, même si les ventes de PC devraient à nouveau reculer l’an prochain.

Cette difficulté concerne la planification des produits pour l’année à venir. Plusieurs intervenants interrogés par le média attribuent cette situation à la demande croissante liée au calcul pour l’intelligence artificielle, qui mobilise une part grandissante des capacités de production.

Des délais qui s’allongent fortement

Nikkei Asia a également interrogé des acteurs situés plus en amont dans la chaîne d’approvisionnement, à savoir les fabricants de PCB eux-mêmes ainsi que les fournisseurs des matériaux nécessaires à leur production. Selon ces témoignages, la demande en PCB pour les usages les plus classiques et habituels, se trouve désormais moins bien servie face aux commandes liées à l’IA, qui bénéficient de conditions plus avantageuses.

Un fabricant de PCB a indiqué que les délais de livraison avaient doublé pour un nombre significatif de produits. Certaines commandes sont dorénavant honorées sous … 30 mois. Un autre fournisseur a précisé qu’une commande passée aujourd’hui ne serait pas livrée avant la fin de l’année 2028.

Une hausse marquée du coût des matériaux

Si les fabricants de PCB prévoient comme les constructeurs de RAM, d’investir pour étendre leurs capacités, ils doivent également s’assurer de l’approvisionnement en plusieurs matériaux situés plus en amont, comme les stratifiés cuivrés (copper clad laminates, ou CCL) et la fibre de verre spécifique utilisée dans la fabrication des circuits imprimés.

Un fabricant de PC taïwanais a noté que le coût des CCL avait été multiplié par au moins 12 depuis juillet. Par ailleurs, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de CCL a indiqué à Nikkei Asia que son carnet de commandes était déjà rempli jusqu’en 2030, et ce malgré des projets visant à tripler ses capacités de production d’ici 2028.