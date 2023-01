RDNA 3 vs Ada Lovelace : quelle architecture offre les fréquences GPU les plus élevées ?

La Radeon RX 7900 XTX se confronte à la GeForce RTX 4080. Dans les jeux, les deux cartes échouent sous les 3 GHz ; en revanche, la Radeon s’envole dans Blender Benchmark avec une fréquence GPU de 3,5 GHz… et avec une consommation bien plus contenue que dans les jeux.

AMD présente son architecture graphique RDNA 3 (Radeon RX 7000) comme étant la première de l’industrie capable de dépasser les 3 GHz. De fait, l’entreprise renseigne des fréquences Boost de 2500 MHz et 2400 MHz pour ses Radeon RX 7900 XTX et Radeon RX 7900 XT (certains modèles custom proposent bien sûr des fréquences OC plus élevées). Nos confrères du site ComputerBase ont voulu vérifier les dires d’AMD. Ils ont comparé les fréquences maximales atteintes par les GPU RDNA 3 et Ada Lovelace (GeForce RTX 4000) dans le benchmark Blender ainsi que dans plusieurs jeux (Cyberpunk 2077, Deathloop, Far Cry 6, Metro Exodus Enhanced…).

© AMD

Pour commencer, précisons les limites de puissance des cartes. AMD fixe celle des Radeon RX 7900 XTX à 355 watts par défaut ; nos confrères ont pu pousser cette valeur à 500 W environ. La GeForce RTX 4080 a une limite de puissance standard de 320 W ; le GPU autorise un surplus de 40 W environ.

AMD a partiellement corrigé les problèmes de consommation des Radeon RX 7900 XT / XTX

3,5 GHz dans Blender Benchmark

Dans les jeux, même avec les limites de puissance rehaussées, les NVIDIA GeForce RTX 4080 FE, Asus RTX 4080 TUF OC, AMD Radeon RX 7900 XTX et Sapphire RX 7900 XTX Nitro+ ne dépassent pas la barrière des 3 GHz. La fréquence la plus élevée atteinte par la RX 7900 XTX MBA est de 2679 MHz ; de 2990 MHz pour la Sapphire. Les moyennes sont de 2554 MHz pour la carte MBA, de 2832 MHz pour la carte Sapphire. Les NVIDIA GeForce RTX 4080 FE et Asus RTX 4080 TUF ont des moyennes de 2725 MHz et 2944 MHz respectivement. Les consommations sont renseignées ci-dessous.

© Computerbase

Dans Blender, le GPU RDNA 3 a largement dépassé les 3 GHz. La Sapphire Radeon RX 7900 XTX affiche une impressionnante moyenne de 3455 MHz, avec une pointe à 3548 MHz. Pour atteindre 3455 MHz, la Radeon RX 7900 XTX engloutit 374 watts. Elle n’est donc pas bloquée par sa limite de puissance de 500 W comme c’est le cas dans les jeux.

© Computerbase © Computerbase

L’Asus GeForce RTX 4080 TUF OC monte à 3043 MHz dans le benchmark Blender, avec une puissance de seulement 209 watts.

Cet examen aboutit à un constat intéressant. Pour la Radeon RX 7900 XTX, la fréquence GPU est essentiellement bloquée par la limite de puissance ; limite d’ailleurs réglée par défaut assez loin de son maximum. À l’inverse, la limite de puissance de 320 W de la GeForce RTX 4080 est rarement un facteur limitant pour le GPU.

Source : Computerbase