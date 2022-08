AMD Radeon RX 7000 / RDNA 3 : modèles, fonctionnalités et date de lancement, on fait le point

AMD distille depuis de longs mois déjà des informations concernant sa prochaine génération de cartes graphiques. Mais avec la date de lancement des Radeon RX 7000 Series qui approche à grands pas, il est peut être temps de récapituler toutes les rumeurs et informations – officielles ou non – entourant l’architecture RDNA 3 du constructeur.

Destinées à remplacer les actuelles Radeon RX 6000 Series basées sur l’architecture RDNA 2, les Radeon RX 7000 Series bénéficient d’une nouvelle architecture RDNA 3 dévoilée par Lisa Su, PDG d’AMD, il y a de nombreux mois déjà. Meilleure finesse de gravure, améliorations diverses et variées ou encore nouvelles fonctionnalités sont ainsi au menu.

Radeon RX 7000 : les caractéristiques

Les Radeon RX 7000 Series introduisent une conception MCM (Multi-Chip-Module) sur le segment grand public (cette technique est déjà employée pour la série AMD Instinct MI200 sous architecture CDNA 2), c’est à dire un design avec plusieurs chiplets dans un même GPU.

Le GCD (Graphics Complex Die) est ainsi gravé en 5 nm par TSMC, tandis que les MCD (Memory Complex Die) profitent quant à eux d’une gravure en 6 nm, toujours par TSMC. Les Navi 31 et Navi 32, soit les puces les plus performantes et par conséquent les plus complexes, bénéficient de cette conception MCM. Navi 33, destinée à l’entrée de gamme et donc plus « simple », reprend en revanche une conception monolithique similaire aux Navi 2x.

Bien entendu, RDNA 3 part des mêmes bases que RDNA 2 ; il s’agit d’une évolution comme entre RDNA et RDNA 2, plutôt qu’un changement architectural plus profond comme lors du passage de GCN à RDNA. On trouve ainsi 32 Mo à 96 Mo d’Infinity Cache « optimisé » (AMD semble pour le moment avoir abandonné l’idée d’utiliser de la 3D V-Cache, au moins pour les premiers modèles de cette nouvelle gamme), mais aussi des modification au niveau des Compute Unit ou encore des améliorations du pipeline graphique. Sans surprise, l’interface passe quant à elle au PCI-Express 5.0.

Côté mémoire vidéo, AMD utilise de la mémoire GDDR6 sur l’ensemble de sa gamme RDNA 3. Les vitesses varient entre 18 Gbps et 24 Gbps et la largeur du bus mémoire entre 96-bit et 384-bit, suivant les modèles. En pratique, les Radeon RX 7000 Series devraient améliorer de 50% leur efficacité énergétique tout en offrant bien entendu de meilleures performances que la génération actuelle.

Hélas, cela ne devrait pas forcément se traduire par une baisse sensible de la consommation des cartes : Sam Naffziger (Architecte Technologie Produit chez AMD) explique en effet que « la performance est reine, mais même si nos conceptions sont plus efficaces en termes de puissance, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas pousser les niveaux vers le haut si la concurrence fait la même chose. C’est juste qu’ils devront les pousser beaucoup plus haut que nous« . Tout comme NVIDIA, AMD pourrait donc se lancer à la course aux watts…

Les modèles de Radeon RX 7000

Comme c’est le cas depuis de nombreuses générations de cartes graphiques, AMD segmente son offre en désactivant plus ou moins d’unités (Compute Unit, Stream Processors, WGP, contrôleurs mémoire…) de ses puces graphiques. A partir des Navi 31, Navi 32 et Navi 33 uniquement, AMD peut donc « créer » de nombreuses cartes graphiques pour couvrir tous les segments du marché, en faisant également varier la quantité de mémoire vidéo, sa vitesse ainsi que la largeur du bus mémoire.

GPU NAVI 31

(gfx1100) NAVI 32

(gfx1101) NAVI 33

(gfx1102) Nom de code Plum Bonito Wheat Nas Hotpink Bonefish Gravure TSMC N5 5nm (GCD)

TSMC N6 6nm (MCD) TSMC N5 5nm (GCD)

TSMC N6 6nm (MCD) TSMC N6 6nm Design GPU Multi-Chip-Module ( MCM)

1x GCD + 6x MCD Multi-Chip-Module (MCM)

1x GCD + 4x MCD Monolithique Surface GPU

(GCD + MCD) ~633 mm² ~439 mm² ~400 mm² Shader Engines 6 3 2 Shader Arrays 12 6 4 Modèle

Radeon RX 7975XT 7950XT 7900XT 7800XT 7800 7700XT 7600XT 7600 7500XT Compute Units 96 88 80 64 56 45 40 32 20 RDNA Workgroups (WGP) 48 44 40 44 32 22 20 16 10 Processeurs de flux 12288 11264 10240 8192 7168 6144 5120 4096 2560 Type VRAM GDDR6

24 Gbps GDDR6

20 Gbps GDDR6

18-20 Gbps GDDR6

18-20 Gbps Quantité VRAM 24 Go 20 Go 16 Go 12/16 Go 12 Go 8 Go 6 Go Bus VRAM 384 bits 320 bits 256 bits 256/192 bits 192 bits 128 bits 96 bits Bande passante VRAM 960 Go/s 800 Go/s 576 Go/s 432 Go/s 288 Go/s 216 Go/s Infinity Cache 80-96 Mo 64 Mo 32 Mo TBP ? ? ? ? ? ? ? ? ? Date de lancement Q4 2022 2023 ?

On s’attend à ce que neuf modèles distincts voient le jour dans les semaines ou mois qui viennent et forment la nouvelle gamme de cartes graphiques d’AMD. Les Radeon RX 7500 XT, RX 7600 et RX 7600 XT basées sur un chipset Navi 33 se chargeraient de l’entrée de gamme. Les Radeon RX 7700 XT, RX 7800 et RX 7800 XT devraient se placer en milieu de gamme avec leur chipset Navi 32. Enfin, les Radeon RX 7900 XT, RX 7950 XT et RX 7975 XT à base de Navi 31 occuperaient le haut voire l’ultra-haut de gamme. Bien entendu, en l’absence de confirmation officielle de la part d’AMD, toutes ces données sont pour le moment à prendre avec les pincettes de rigueur.

Les prix et date de disponibilité de ces nouvelles Radeon

Les tarifs de ces nouvelles Radeon RX 7000 Series ne sont pas encore connus. Tout au plus sait-on que les premières cartes devraient être lancées au cours du quatrième trimestre 2022 (probablement en novembre), pour venir directement concurrencer les GeForce RTX 4000 Series que NVIDIA prépare de son côté.

Ainsi, ces deux gammes concurrentes devraient sortir sur le marché à quelques semaines – voire jours – d’intervalle. Dans un premier temps, on pourrait toutefois ne voir débarquer sur le marché que les Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT et RX 7900 XT. Les autres modèles resteraient dans les cartons d’AMD jusqu’au début de l’année prochaine, au moins.

