Intel part à l’assaut du MacBook Neo avec ce nouveau prototype de PC portable

Pour répondre à l’offensive d’Apple sur l’entrée de gamme, Intel vient de lever le voile sur un nouveau prototype d’ordinateur portable ultra-fin, sans ventilateur et doté de sa technologie de gravure la plus avancée. Ce design de référence, baptisé Wildcat Lake, promet de combiner silence absolu et performances de haut vol pour reprendre l’avantage sur le segment des laptops abordables.

Crédit photo : TechSpot

Intel a présenté un ordinateur portable de référence équipé d’une puce de sa nouvelle gamme Core Series 3 “Wildcat Lake”. Le châssis est en aluminium et le clavier rappelle visuellement celui des MacBook. Le coloris adopte un dégradé de couleur, vu autrefois sur les smartphones chinois d’entrée de gamme.

Quelle configuration à l’intérieur ?

La machine embarque un processeur à six cœurs, répartis en deux cœurs P Cougar Cove et quatre cœurs LPE Darkmont. Le SoC intègre également deux cœurs graphiques Xe ainsi qu’un NPU affichant 17 TOPS. Intel n’a pas précisé le modèle exact, mais selon les informations disponibles, il s’agirait du Core 7 360 ou du Core 7 350, les deux seules références Wildcat Lake dotées d’un NPU à 17 TOPS.

Les 16 Go de RAM seraient soudés directement sur la carte. C’est un point à noter dans la situation actuelle, où les prix de la DRAM sont en hausse et devraient continuer à grimper. La fréquence n’a pas été communiquée par Intel, mais NotebookCheck évoque une possible vitesse de 7 467 MT/s.

First look at an Intel Wild Cat Lake laptop in the wild. 2 Cougar Cove P + 4 Darkmont E cores 17 W PL1 and 35 W PL2 / 22 W PL1 Max / 11 W fanless

17 TOPS NPU

2 Xe cores

Thin and light design

Looks like a perfect laptop for the beach, innit 🌊🏖️ pic.twitter.com/MCsCVbpM4A — Vaidyanathan S (@Geeky_Vaidy) April 23, 2026

Le portable fonctionne avec un PL1 (Power Limit 1) de 17 W (22 W en boost) et un PL2 (Power Limit 2) de 35 W. Une configuration sans ventilateur est également prévue, avec un TDP limité à 11 W. Intel indique que cette version passivement refroidie ne devrait pas subir de throttling thermique, même sans dissipateur actif. Ce point reste à vérifier dans des conditions réelles d’utilisation.

Une concurrence féroce lancée par Apple

La présentation de ce portable arrive quelques jours après un événement majeur. En effet, récemment, Apple a récemment lancé le MacBook Neo à 699 euros, son ordinateur portable le moins cher à ce jour. L’appareil rencontre une demande importante, au point de provoquer des tensions d’approvisionnement. Le co-CEO d’Asus, S.Y. Hsu, a lui-même qualifié ce lancement de “choc” pour l’écosystème Windows.

Crédit photo : TechSpot

Des fabricants comme MSI ont déjà annoncé des portables entrée de gamme basés sur Panther Lake et Wildcat Lake. Intel se positionne donc sur ce segment avec son design de référence, destiné aux constructeurs qui souhaiteraient s’en inspirer.

Quelles performances pour les puces Wildcat Lake ?

Intel a officialisé ses processeurs Wildcat Lake la semaine dernière. Ils sont fabriqués avec le procédé 18A de l’entreprise et visent les ordinateurs portables d’entrée et de milieu de gamme.

Par rapport à des machines vieilles de cinq ans ou à des processeurs basse consommation de génération précédente comme le Core 7 150U, Intel annonce des gains de 47 % en performances single-thread, 41 % en multi-thread et 2,8× en performances GPU pour les tâches liées à l’IA.