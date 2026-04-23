AMD double la mise : le Ryzen 9 9950X3D2 embarque deux fois plus de cache que ses concurrents

AMD a officiellement mis en vente le Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, un processeur desktop équipé pour la première fois de deux blocs de cache 3D V-Cache empilés. Affiché à 899 dollars, il s’adresse principalement aux développeurs et aux créateurs de contenu.

Attendu depuis plusieurs mois, le processeur a commencé à faire l’objet de rumeurs dès août 2025. AMD avait déjà réalisé des prototypes de puces à double empilement V-Cache sur son architecture Zen 4, mais avait jusqu’ici maintenu une configuration à un seul empilement dans ses produits commerciaux. Le 22 avril 2026, la firme a finalement confirmé le lancement du 9950X3D2.

Des caractéristiques techniques en hausse

Le Ryzen 9 9950X3D2 repose sur l’architecture Zen 5 et propose 16 cœurs ainsi que 32 threads, comme son prédécesseur le 9950X3D. La fréquence de base reste fixée à 4,3 GHz, mais la fréquence boost maximale descend légèrement à 5,6 GHz, contre 5,7 GHz sur le 9950X3D. AMD n’a pas officiellement expliqué cet écart, mais il pourrait s’expliquer par la consommation additionnelle liée au second empilement de cache.

Sur ce point justement, le TDP grimpe à 200 W, soit 30 W de plus que le 9950X3D et le 9950X, qui se situaient tous deux à 170 W. C’est la valeur la plus haute jamais annoncée pour un processeur AM5 grand public.

Le principal argument du 9950X3D2 réside dans son cache. Chacun des deux chiplets CCD embarque 64 Mo de mémoire 3D V-Cache ainsi que 32 Mo de cache L3 intégré, ce qui porte le total de cache L3 à 192 Mo. En ajoutant les 16 Mo de cache L2, on obtient un cache total de 208 Mo.

Compatibilité et overclocking

AMD a tenu à préciser que le 9950X3D2 reste compatible avec l’ensemble des cartes mères équipées du socket AM5, sans nécessiter de nouvelle plateforme ni de mémoire différente. La prise en charge de la DDR5 à 5600 MHz est maintenue. Le processeur intègre également un GPU Radeon à des fins de diagnostic, comme c’est le cas sur les autres puces de la gamme Ryzen 9000.

La technologie 3D V-Cache de seconde génération utilisée ici est présentée par AMD comme permettant un meilleur comportement thermique et davantage de marge pour l’overclocking, en complément des outils habituels que sont le Curve Optimizer et le Precision Boost Overdrive.

Positionnement et tarif

Le 9950X3D2 est disponible à partir de 899 dollars chez plusieurs revendeurs américains, ce qui en fait le processeur Ryzen le plus cher du catalogue actuel. À titre de comparaison, le 9950X3D est vendu autour de 699 dollars, et le 9950X aux alentours de 520 dollars.

AMD positionne ce processeur sur des usages professionnels : création de contenu, workloads à forte sensibilité à la latence, intelligence artificielle locale. Des travaux récents ont en effet montré que les modèles de type RAG, une technique d’IA qui associe génération de texte et récupération d’informations, peuvent bénéficier de façon mesurable d’un cache processeur plus important.

Le lancement de ce 9950X3D2 intervient alors qu’Intel préparerait de son côté des processeurs Nova Lake-S dotés eux aussi d’un cache L3 étendu, selon des informations circulant depuis quelques mois. AMD semble ainsi vouloir prendre position sur ce segment avant que la concurrence ne se concrétise.