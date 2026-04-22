Google Home : l’option que tout le monde attendait arrive enfin sur Gemini

Google poursuit le travail d’amélioration de Gemini pour la maison avec l’arrivée d’une fonction réclamée par les utilisateurs : la conversation continue.

La transition de Google Assistant vers Gemini sur les appareils domestiques n’a pas été sans accrocs. Plusieurs utilisateurs ont tardé à franchir le pas, notamment parce que Gemini for Home manquait de certaines fonctionnalités auxquelles ils étaient habitués avec l’ancien assistant. Google s’attelle à combler ces lacunes, et le dernier ajout en date répond à l’une des demandes les plus fréquentes : la conversation continue.

Comment ça fonctionne ?

La fonctionnalité maintient le microphone actif quelques secondes après une première requête, ce qui permet à l’utilisateur d’enchaîner une question ou une commande sans avoir à prononcer à nouveau “Hey Google”. Un signal lumineux clignotant sur l’appareil indique que le micro reste ouvert et que l’assistant est en attente.

Mais au-delà du maintien du micro, Google insiste sur un autre aspect : contrairement à l’ancienne version de Google Assistant, Gemini serait capable de conserver le fil de la conversation. L’utilisateur n’aurait donc pas à répéter le contexte de sa demande initiale lorsqu’il pose une question complémentaire. C’est probablement là l’amélioration la plus utile en pratique.

Un déploiement progressif et international

Selon un billet publié sur le blog officiel de Google, la fonctionnalité est en cours de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs ayant accès anticipé à Gemini for Home. Elle est disponible à l’échelle mondiale, dans les langues et régions prises en charge, et n’est donc pas limitée à l’anglais américain.

Google précise également avoir amélioré la détection des conversations parasites, afin que l’assistant ignore mieux les échanges se déroulant en arrière-plan et ne se déclenche pas par erreur. Une fois activée, la fonction est censée fonctionner sur l’ensemble des enceintes et écrans connectés du foyer, pour tous les membres du foyer ainsi que pour les visiteurs.

Dans la continuité des récentes mises à jour

Cette annonce s’inscrit dans une série d’améliorations menées ces dernières semaines. La semaine précédente, Google avait déjà annoncé des progrès sur la reconnaissance vocale et la gestion de commandes plus complexes. L’ensemble de ces ajustements vise à rendre l’expérience Gemini à domicile plus fluide et plus fiable au quotidien.

Pour activer le “Continued Conversation”, il faut ouvrir l’application Google Home, puis naviguer vers Paramètres du foyer > Gemini for Home > Conversation continue.

Il reste à voir si la fonctionnalité se révèle aussi efficace dans des conditions d’utilisation réelles que ce que Google décrit.