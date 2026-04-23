GTA 6 : le jeu devrait bien sortir le 19 novembre, sans nouveau report

La date de sortie du 19 novembre 2026 serait maintenue, d’après les informations relayées par un podcast spécialisé.

Alors que l’industrie du jeu vidéo attend avec impatience la sortie de Grand Theft Auto VI, une nouvelle information vient tempérer les craintes d’un éventuel report. Selon des propos tenus dans le cadre du podcast GTAVI O’Clock, la date de lancement prévue au 19 novembre 2026 serait bel et bien confirmée.

« Les chances qu’il y ait un nouveau report… je suis assez confiant, au vu de ce que nous entendons, qu’aucun report n’est en préparation », a déclaré James Jarvis, l’animateur de l’émission.

Une rumeur, mais une rumeur fondée sur des sources établies

Il est important de replacer cette déclaration dans son contexte : il s’agit pour l’instant d’une rumeur, et non d’une annonce officielle de Rockstar Games ou de sa maison mère Take-Two Interactive. GTAVI O’Clock est néanmoins un podcast suivi depuis longtemps par la communauté, dont les sources ont par le passé démontré une certaine fiabilité.

Cela dit, une date de sortie peut évoluer à tout moment, et les mêmes sources pourraient très bien livrer un message différent dans les semaines ou les mois à venir. Rien n’est figé dans ce type de calendrier, surtout à plusieurs mois de l’échéance.

Un contexte d’attente particulièrement tendu

GTA VI est attendu comme l’une des sorties les plus importantes de l’histoire récente du jeu vidéo. Rockstar Games a déjà essuyé un report significatif par le passé, ce qui explique en partie pourquoi chaque silence de l’éditeur alimente les spéculations. La date du 19 novembre 2026 est celle que les joueurs ont retenue depuis l’annonce officielle, et tout signe laissant penser qu’elle sera respectée est naturellement scruté de près.

En attendant une confirmation officielle de la part de Rockstar, cette déclaration reste à prendre avec la prudence qui s’impose. Elle indique toutefois, selon les informations circulant dans l’entourage du jeu, que le développement suivrait son cours sans accroc majeur à ce stade.