Linux plus propre ? Non ! Windows 11 LTSC est le meilleur choix pour les joueurs (à seulement 14 €)

Linux séduit par sa légèreté, mais ses limites en gaming restent frustrantes. Windows 11 LTSC s’impose comme la seule alternative valable, offrant des performances optimales sans bloatware. Et cela ne coûte que 14 € sur le site VIP-URcdkey !

Le débat entre Linux et Windows revient régulièrement dans le monde du jeu vidéo, avec une idée persistante : Linux serait un système « plus propre », plus léger et donc plus performant. Sur le papier, l’argument semble séduisant. Moins de services en arrière-plan, moins de télémétrie, une meilleure maîtrise du système…

Pourtant, dans la pratique, notamment pour les joueurs, cette vision est largement idéalisée. Aujourd’hui, une version bien particulière de Windows, Windows 11 LTSC (Long-Term Servicing Channel), s’impose comme une alternative bien plus cohérente et efficace. On vous dit tout plus bas dans cet article.

Donc si vous envisagez d’acheter une licence Windows 11 et que vous êtes gamer, se tourner vers Windows LTSC est un choix pertinent surtout si vous vous tournez vers le site VIP-URcdkey qui propose des tarifs réellement attractifs. En l’occurrence Windows 11 LTSC ne vous coûtera que 14 € !

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Microsoft Windows

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Office2016 Professional Plus Lifetime : 26,46€ (au lieu de 37,80€) avec le code TOMS25

Pack Windows + Office

👉 Installer Windows LTSC

L’installation de Windows LTSC (Long-Term Servicing Channel) diffère légèrement des éditions classiques de Windows.

Le plus simple est d’aller sur le site Mass (pour Microsoft Activation Scripts), un projet Open Source qui regroupe tous les fichiers et les scripts permettant d’activer n’importe quelle version de Windows ou d’Office.

Vous trouverez toutes les versions de Windows LTSC ici.

Une fois la version choisie télécharger l’ISO et créez une clé USB d’installation avec Rufus.

Installez Windows LTSC sur votre ordinateur en utilisant la clé numérique achetée sur VIP-URCDKEY.

✋ Linux, un OS pas si pur

D’abord, il faut comprendre ce que signifie réellement « propre ». Beaucoup associent Linux à un système épuré, sans bloatware ni processus inutiles. C’est vrai… en théorie. Mais en réalité, une distribution Linux moderne, surtout orientée desktop, embarque de nombreux services, couches de compatibilité et outils qui complexifient le système.

Pour jouer, il faut souvent passer par des solutions comme Proton ou Wine, qui ajoutent une couche supplémentaire entre le jeu et le matériel. De plus, entre les erreurs liées aux anti-cheats et les configurations interminables des pilotes, lancer une partie devient un véritable cauchemar de compatibilité. Résultat : on s’éloigne justement de cette fameuse « propreté » initiale.

À l’inverse, Windows 11 LTSC adopte une approche radicalement différente. Cette version, conçue à l’origine pour les environnements professionnels et industriels, élimine tout ce qui est superflu : pas de Microsoft Store, pas d’applications préinstallées inutiles, pas de mises à jour de fonctionnalités intrusives. Le système est stable, minimaliste et surtout prévisible. Pour un joueur, cela signifie moins d’interruptions, moins de processus en arrière-plan, et donc une expérience plus fluide.

Mais le véritable avantage de Windows 11 LTSC se situe ailleurs : la compatibilité. Le gaming sur PC repose encore massivement sur l’écosystème Windows. Les pilotes graphiques, les anti-cheat, les lanceurs de jeux, les optimisations DirectX… tout est pensé en priorité pour Windows.

👍 Windows LTSC, un OS prêt à l’emploi

Avec Windows 11 LTSC tout fonctionne « out of the box ». Les derniers pilotes NVIDIA et AMD sont pleinement compatibles, les technologies comme DirectX 12 Ultimate sont exploitées à 100 %, et les systèmes anti-triche (souvent incompatibles avec Linux) ne posent aucun souci. Pour un joueur, cela représente un gain de temps énorme et une tranquillité d’esprit incomparable.

Un autre point souvent sous-estimé est la gestion des mises à jour. Sur une version classique de Windows 11, les mises à jour peuvent être fréquentes, parfois intrusives, et potentiellement perturbantes pour les performances ou la stabilité. LTSC, en revanche, privilégie la stabilité sur le long terme. Les mises à jour sont rares, ciblées et principalement axées sur la sécurité. Cela évite les mauvaises surprises, comme une mise à jour qui dégrade les performances en pleine session de jeu.

Enfin, il faut parler des performances pures. Contrairement à une idée reçue, Linux n’est pas systématiquement plus performant que Windows dans les jeux. Dans de nombreux cas, Windows reste en tête, notamment grâce à une meilleure optimisation des API graphiques et des pilotes. Avec Windows LTSC, qui réduit encore la charge système, on obtient une base particulièrement efficace, capable de tirer le meilleur du matériel sans distractions inutiles.



Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.