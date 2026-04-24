Pourquoi Tim Cook ne quittera pas vraiment Apple ? La réponse tient en trois lettres

Si Tim Cook a annoncé son départ d’Apple, le patron de la marque à la pomme depuis 15 ans ne part pas vraiment, l’explication se trouve dans une petite subtilité.

Tim Cook a annoncé son départ de son poste de CEO d’Apple le 20 avril. Si le patron de l’entreprise la plus valorisée au monde quittera son poste, il n’en restera pas moins impliqué dans les décisions de la marque à la Pomme, tout cela tient en trois lettres.

Qui remplacera Tim Cook à la tête d’Apple ?

John Ternus remplacera très prochainement Tim Cook à la tête de l’entreprise californienne. Cependant, ce dernier n’occupera pas la totalité des fonctions d’un patron à la française. En effet, il sera CEO, autrement dit, Chief Executive Officer, une fonction souvent confondue en France.

Le changement ne sera pas brutal. La passation de pouvoir est prévue pour le 1er septembre 2026, laissant le temps à Apple d’orchestrer une transition en douceur. Pour succéder à Tim Cook, le conseil d’administration a voté à l’unanimité pour John Ternus, 50 ans.

John Ternus sera le nouveau CEO à partir de septembre 2026.

Vétéran d’Apple et figure familière des fameuses keynotes, Ternus dirigeait jusqu’ici la division stratégique de l’ingénierie matérielle. Il récupère désormais la gestion opérationnelle complète de l’entreprise. Il aura la lourde tâche de piloter l’innovation produit et de maintenir et développer la compétitivité d’Apple, notamment face au défi incontournable de l’intelligence artificielle qui peine depuis son lancement.

CEO et PDG, c’est pareil ?

En France, nous avons généralement une personne au poste de PDG de l’entreprise. C’est le Président Directeur Général. Autrement dit, la personne qui prend toutes les décisions, avec ou sans conseil d’administration. Le Président est l’actionnaire majoritaire de l’entreprise. Le directeur général est un employé de l’entreprise, qui gère l’ensemble des affaires de cette dernière.

Un CEO en revanche, n’est absolument pas PDG. Il est juste directeur général. CEO, de l’anglais chief executive officer, est en somme le directeur exécutif de l’entreprise, mais pas l’actionnaire majoritaire, ou le Président élu par le conseil d’administration.

Aux États-Unis, un CEO peut être Chairman (président) en même temps, mais le titre de CEO ne l’implique pas automatiquement. En devenant Executive Chairman, Tim Cook quitte donc la chaise de “Directeur Général” pour s’asseoir uniquement sur celle de “Président” impliqué dans la stratégie. Il assurera la diplomatie auprès des représentants gouvernementaux, et des autorités, ainsi que le volet financier de l’entreprise, afin de rassurer les actionnaires.

En somme, trois lettres permettent de différencier un PDG d’un CEO. Ces derniers n’ayant pas exactement les mêmes rôles au sein de l’entreprise.