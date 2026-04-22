Ces ingénieurs vont toucher plus de 400 000 dollars de prime, quand on paie la RAM 4 fois plus cher

Le fabricant sud-coréen de semi-conducteurs envisage de distribuer en moyenne 477 000 dollars par salarié, une décision qui suscite des réactions mitigées dans le pays.

Le fabricant sud-coréen de mémoire SK Hynix prévoit de verser à ses employés des primes de performance substantielles, tirées par les bénéfices générés par l’essor de l’intelligence artificielle. Selon le quotidien Korea JoongAng Daily, chaque salarié pourrait recevoir en moyenne environ 700 millions de wons, soit l’équivalent de 477 000 dollars.

Cette décision repose sur un mécanisme instauré après la suppression du plafond de primes en septembre dernier : l’entreprise s’est engagée à redistribuer 10 % de son bénéfice opérationnel annuel sous forme de primes. Les analystes anticipent un bénéfice opérationnel d’environ 250 000 milliards de wons (169 milliards de dollars) pour l’exercice en cours, ce qui porterait la masse totale des primes à quelque 25 000 milliards de wons, soit environ 16,9 milliards de dollars. Cette somme serait répartie entre les quelque 35 000 salariés du groupe.

Ces versements viendraient s’ajouter aux primes de participation déjà distribuées plus tôt dans l’année, qui représentaient en moyenne 140 millions de wons (environ 95 000 dollars) par employé. Si la tendance des bénéfices se maintient, les primes pourraient atteindre près de 900 000 dollars par salarié l’an prochain, selon les projections évoquées dans la presse spécialisée.

Samsung sous pression syndicale

L’annonce ne passe pas inaperçue chez le concurrent Samsung. Le syndicat du groupe, dont les effectifs s’élèvent à environ 77 000 personnes, réclame une redistribution de 15 % des bénéfices opérationnels, là où la direction propose de s’aligner sur le modèle de SK Hynix, à savoir 10 %.

Si les revendications syndicales aboutissaient, le montant total des primes atteindrait 29 800 milliards de wons (20,2 milliards de dollars), soit environ 580 millions de wons par employé, l’équivalent de 396 000 dollars.

Des voix critiques en Corée du Sud

Ces annonces ne font pas l’unanimité. Sur les réseaux sociaux et les forums en ligne, plusieurs internautes sud-coréens estiment que ces profits ne devraient pas revenir uniquement aux salariés des entreprises concernées. L’argument avancé est que SK Hynix et Samsung ont bénéficié en 2024 d’un soutien public significatif : près de 20 000 milliards de wons (13,6 milliards de dollars) sous forme de prêts à taux réduit et de crédits d’impôt accordés par l’État et des banques publiques.

Sur Blind, un forum professionnel très suivi en Corée du Sud, certains utilisateurs font valoir que SK Hynix aurait pu se trouver en difficulté sans ces financements publics et que l’entreprise devrait en tenir compte dans la distribution de ses gains. Un autre utilisateur, se présentant comme employé de la Credit Guarantee Foundation, un organisme public de garantie financière, a proposé que les primes soient versées sous forme de bons d’achat en monnaie locale, afin de stimuler la consommation intérieure.

Ces réactions illustrent une tension plus large autour du partage des bénéfices issus du cycle haussier des puces, un débat qui devrait se prolonger à mesure que l’industrie des semi-conducteurs continue de profiter de la demande croissante liée à l’IA.