RTX 5070 Super : les premiers détails de la carte se dévoilent

La prochaine GeForce RTX 5070 Super se dévoile en détail avec 18 Go de VRAM et jusqu’à 6400 cœurs CUDA.

Les spécifications de la prochaine carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070 SUPER ont été divulguées par un leaker, suggérant une mise à niveau significative de la VRAM. NVIDIA prévoit d’améliorer les spécifications de la VRAM pour son GPU GeForce RTX 5070 SUPER à 18 Go, avec des cœurs supplémentaires et une consommation d’énergie légèrement plus élevée.

Le lancement de la série desktop RTX 50 de Nvidia est maintenant complet avec l’introduction de la carte graphique GeForce RTX 5050. Cette carte vise la gamme d’entrée de gamme, et c’est à peu près tout en ce qui concerne la gamme originale. Après cela, Nvidia se concentrera sur sa gamme desktop RTX 50 “Super”, qui devrait être lancée autour du CES 2026. L’une des cartes graphiques de cette gamme, la RTX 5080 Super, a été détaillée précédemment et maintenant, Kopite7kimi a révélé les spécifications préliminaires d’une deuxième variante RTX 50 “Super”.

GeForce RTX 5070 Super

PG147-SKU65

GB205-400-A1

6400FP32

192-bit GDDR7 18G 28Gbps

275W — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 29, 2025

La carte graphique en question est la NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER, qui succédera à la GeForce RTX 5070. En termes de spécifications, il semble que la RTX 5070 SUPER sera une mise à niveau décente par rapport au modèle existant, principalement en raison de l’augmentation de la capacité de la VRAM. Commençons par les spécifications.

La NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER devrait être équipée du GPU GB205-400-A1 “Blackwell” et utilisera le PCB PG147-SKU65. Cette puce comportera 6400 cœurs contre 6144 cœurs sur le GPU GB205-300-A1 de la RTX 5070. Cela représente 50 SM contre les 48 SM de l’ancien GPU. La carte aura également un TBP de 275W, ce qui représente une augmentation de 25W ou 10% par rapport aux 250W du modèle standard RTX 5070.

En termes de mémoire, la NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER sera équipée d’une mémoire GDDR7 de 28 Gbps ainsi que d’une interface de bus de 192 bits, mais au lieu de 12 Go de VRAM, la carte disposera de 18 Go de VRAM. Cette mise à niveau provient des derniers modules de mémoire de 3 Go (24 Gb), qui permettent à NVIDIA de packer plus de capacité de VRAM sur ses variantes SUPER.

Cela représente une augmentation de 50% de la capacité de mémoire, et avec 18 Go, la 5070 SUPER deviendra une option solide pour les joueurs haut de gamme, dépassant le point idéal de 16 Go de VRAM de la plupart des cartes graphiques haut de gamme. La bande passante pour la RTX 5070 SUPER restera la même que pour le modèle Non-SUPER. En résumé, la RTX 5070 SUPER offre (par rapport à la 5070) :

4,1% de cœurs en plus (6400 contre 6144)

50% de VRAM en plus (18 Go contre 12 Go)

Même bande passante mémoire et bus (192 bits)

Même vitesse de mémoire (28 Gbps)

10% de puissance en plus (275W contre 250W)

La question la plus importante qui reste serait le prix. NVIDIA n’a pas augmenté les prix de ses dernières variantes “SUPER”, nous nous attendons donc à ce que la même chose se produise avec la RTX 5070 SUPER. À 549 dollars américains, une RTX 5070 SUPER de 18 Go sera un concurrent sérieux, mais les utilisateurs devront attendre un peu avant de voir son lancement.