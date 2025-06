Nvidia GeForce RTX 5050 : Caractéristiques, performances et prix, tout ce que nous savons

Voici tout ce que l’on sait sur la Nvidia GeForce RTX 5050 qui devrait être présentée par le constructeur courant juillet. Prix, date de disponibilité, performances et caractéristiques, on vous dit tout.

La Nvidia GeForce RTX 5050 marque la septième entrée dans la gamme GeForce RTX 50 de Blackwell et se positionne juste avant la GeForce RTX 5060. Cette carte graphique a fait l’objet de nombreuses fuites au cours des derniers mois, avec de plus en plus de spécifications révélées récemment.

Bien que Nvidia n’ait pas encore commenté officiellement la RTX 5050, celui-ci a été repéré dans plusieurs listings de laptops. Le GPU existe pour les plateformes desktop et laptop, mais les spécifications officielles n’ont pas encore été divulguées. Cependant, à partir de multiples fuites et rapports fiables, nous avons rassemblé toutes les informations connues jusqu’à présent sur le GPU, y compris les spécifications possibles, la performance et la date de sortie.

GeForce RTX 5050 : Performance fluide en 1080p à un prix abordable

La Nvidia GeForce RTX 5050 est une carte de la classe 50 qui succède au RTX 4050. Alors que la RTX 4050 n’a pas été lancé pour les desktops, il existe sous la forme d’un SKU pour laptop. La dernière fois que Nvidia a lancé une carte de la classe 50 pour les desktops était en 2022, avec la GeForce RTX 3050, basée sur l’architecture Ampere.

Avant cela, NVIDIA avait lancé la GTX 1650 et la GTX 1650 Super dans la gamme Turing. Après avoir sauté la carte de la classe 50 dans la série Ada, NVIDIA devrait sortir la GeForce RTX 5050 pour le segment d’entrée de gamme. Il devrait remplacer la RTX 3050 sur les desktops et la RTX 4050 sur les laptops, se positionnant comme un nouveau GPU économique pour le gaming en 1080p.

Caractéristiques de la RTX 5050

Les caractéristiques supposées de la GeForce RTX 5050 incluent la puce GB207 (GB207-300-A1), qui a été rapportée à plusieurs reprises. la RTX 4050 était basé sur la puce AD107, et naturellement, la RTX 5050 est attendu pour suivre la même voie. NVIDIA utilise généralement la puce de classe XX6 pour les cartes de classe 60, comme nous le savons des générations récentes. La seule exception était la RTX 3050, qui utilisait la puce AD106 réduite.

Le GeForce RTX 5050 devrait comporter 2560 cœurs CUDA, ce qui est le même nombre que celui trouvé sur le RTX 3050 et le RTX 4050, sauf que l’architecture est maintenant plus raffinée et économe en énergie. Le RTX 5050 devrait obtenir la carte PG152-SKU50 et comportera 8 Go de VRAM. Le type de mémoire n’est pas encore finalisé, car il y a des rapports contradictoires. Certains suggèrent GDDR7, tandis que d’autres disent qu’il conservera l’ancienne mémoire GDDR6.

Pour la variante laptop, les rapports pour la mémoire GDDR7 sont plus solides, mais ceux-ci sont sujets à changement. En termes de spécifications, il n’y a pas de différence entre la RTX 5050 desktop et sa variante laptop autant que nous avons vu. Cependant, il est habituel de voir un SKU plus lent pour les laptops, mais la différence ne sera pas aussi grande que celle observée pour les autres GPU de la série RTX 50.

Si le RTX 5050 obtient la mémoire GDDR7, le GPU sera naturellement plus rapide avec une vitesse de mémoire de 28 Gbps, apportant environ 448 Go/s de bande passante mémoire. Dans le cas où il serait équipé de la mémoire GDDR6, il est attendu qu’il fonctionne à 20 Gbps, ce qui est notablement plus élevé que la mémoire GDDR6 trouvée sur les cartes RTX 40. Cela résulterait en une vitesse de mémoire d’environ 320 Go/s, ce qui pourrait réduire notablement la performance du GPU.

Il convient de noter que NVIDIA n’a pas ajouté plus de capacité de VRAM depuis le RTX 3050, mais heureusement, la version laptop obtient également 8 Go de VRAM, ce qui est 2 Go de plus que le RTX 4050. Par conséquent, le bus mémoire sur les deux sera de 128 bits, car NVIDIA n’a pas officiellement commencé à adopter les modules GDDR7 de 3 Go.

En ce qui concerne les exigences de puissance, divers rapports indiquent que le GeForce RTX 5050 sera évalué à 130W de TDP, mais comme vu récemment sur le manifeste d’expédition NBD, le GB207 comportera environ 100W de TDP. Cela est inférieur aux précédentes cartes de la classe 50, à l’exception du RTX 4050 laptop, qui était évalué à 100W également. Si le RTX 5050 desktop est officiellement évalué à 100W de TDP, la variante laptop pourrait être encore plus économe en énergie, mais cela n’est pas encore confirmé.

Performances et benchmarks de la RTX 5050

La GeForce RTX 5050 est attendue pour être proche de la RTX 4060 en termes de performance et devrait être notablement meilleur par rapport au RTX 4050. Concernant sa performance réelle, il n’y a que quelques rapports qui indiquent le niveau de performance de la RTX 5050. Le GPU RTX 5050 pour laptop a récemment obtenu 88 727 points en OpenCL, ce qui est 11 % plus élevé que la RTX 4050. Il faut cependant prendre ces chiffres avec prudence, car les scores Geekbench ne montrent pas l’ensemble du tableau et pourraient ne pas se traduire de la même manière dans les benchmarks de gaming.

Bien que le RTX 5050 comporte moins de cœurs que le RTX 4060, l’amélioration architecturale et la VRAM plus rapide devraient contribuer à sa performance plus rapide. Puisque les deux GPU ont une capacité de VRAM de 8 Go en commun, le RTX 5050 ne sera pas idéal pour une résolution de 1440p. Néanmoins, les deux SKU du RTX 5050, desktop et laptop, sont ciblés pour une résolution de 1080p, et la variante laptop devrait représenter une belle amélioration par rapport au RTX 4050, qui ne comporte qu’une capacité de VRAM de 6 Go.

Il n’y a pas beaucoup d’informations relatives à la performance du RTX 5050, mais dans les jours à venir, attendez-vous à ce que plus de fuites apparaissent. Nous mettrons à jour la page une fois que nous aurons trouvé plus d’informations sur la performance du RTX 5050.

Prix estimé

Le prix de vente suggéré officiel de la GeForce RTX 5050 est attendu pour être autour de 249$. Bien que cela ne soit pas officiel, en considérant le lancement de la RTX 3050 et les tendances de prix des cartes de la classe 60, la RTX 5050 ne devrait pas coûter plus de 249$.

À ce prix et avec une performance quelque peu proche de la RTX 4060, la RTX 5050 offrira un meilleur rapport qualité-prix. Cependant, un prix autour de 200$ conviendrait mieux au RTX 5050, particulièrement lorsque la RTX 5050 a déjà 50 % de cœurs en moins que la RTX 5060 et pourrait être équipé d’une VRAM GDDR6 plus lente.

Date de sortie et disponibilité

La GeForce RTX 5050 est attendue pour être lancé en juillet 2025, ce qui est dans quelques semaines. La variante laptop est déjà apparue à plusieurs reprises, y compris dans les listings des détaillants. Selon un rapport, la variante laptop sera lancée le 24 juin en Chine et devrait être lancée dans d’autres parties du monde bientôt.

Étant donné que la disponibilité des GPU s’améliore, on peut s’attendre à ce que le GPU voit une meilleure disponibilité quelques jours après le lancement en détail. Cependant, le prix de vente suggéré n’est pas garanti. En considérant que Nvidia le lance à 249 $, les modèles OC pourraient monter jusqu’à 299 $.