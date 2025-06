Intel Arc Battlemage : une nouvelle carte graphique repérée, voici les détails

Le PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group) a récemment enregistré un nouveau produit Intel dans sa base de données, listé sous le nom de code “99CMLN”. Bien que ce nom de code ne révèle pas grand-chose, il indique que le produit fait partie de la série Intel Arc Battlemage.

Il s’agit de la première carte de cette série à disposer d’une interface PCIe 5.0 x16, ce qui est une amélioration par rapport aux cartes Arc Pro Battlemage existantes. Le changement dans la liste du PCI-SIG a été repéré par le leaker @KOMACHI_ENSAKA, révélant la date d’ajout (9 mai 2025). Il est également à noter que deux autres cartes graphiques Intel Arc Battlemage, avec les noms de code “99CGHV” et “99CW89”, ont été ajoutées un jour auparavant, probablement correspondant aux Arc Pro B60 et B50.

Les cartes graphiques grand public de la série Arc Battlemage, telles que les Arc B570 et B580, utilisent une interface PCIe 4.0 et non PCIe 5.0. Les cartes Pro Battlemage utilisent le même die BMG-G21 que les Arc B570 et B580, mais offrent la dernière interface PCIe 5.0, bien que le nombre de voies PCIe disponibles reste inchangé. Par conséquent, il est possible que le “99CMLN” fasse référence à une autre carte Pro Battlemage plus puissante, ou à une version plus performante de la B580.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps au sujet de l’Arc B770, mais aucune information n’a été confirmée. Cependant, Intel n’a pas démenti l’existence d’une telle carte graphique et pourrait la lancer dans les mois à venir, selon les rapports récents. Si l’Arc B770 est lancée avec une interface PCIe 5.0, cela n’affectera pas nécessairement ses performances, car le PCIe 4.0 est suffisamment rapide pour transporter suffisamment de données sur les voies pour éliminer tout goulot d’étranglement. Cependant, comme NVIDIA et AMD ont déjà adopté l’interface Gen 5.0, il est possible qu’Intel suive la même voie.

Selon certaines fuites, l’Arc B770 pourrait utiliser le die BMG-G31 et comporter entre 24 et 32 cœurs Xe2, ainsi que 16 Go de mémoire GDDR6 via un bus mémoire de 256 bits.