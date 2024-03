Steam vous permet de partager vos jeux en famille et gratuitement

Alors que le tout digital est en vogue, le partage de jeux vidéo devient de plus en plus difficile. Heureusement sur PC, Steam a la solution : le Mode Famille. Il s’agit d’une refonte totale de l’option de partage familial pour être plus complète et plus simple d’utilisation.

©Valve

L’industrie du jeu vidéo est en train de transiter vers le tout dématérialisé petit à petit. Malheureusement pour les joueurs adeptes du support physique, il semblerait bien que l’avenir de l’industrie réside dans le digital.

En effet, de nombreuses entreprises font la transition doucement. C’est notamment le cas de Sony et de sa PS5 Slim sans lecteur de disque, ou encore Microsoft et son hypothétique Xbox Series X blanche.

Évidemment, la disparition des disques de jeu a pour effet de rendre leur prêt bien plus compliqué. Les joueurs PC sont depuis quelque temps habitués à ce phénomène, la plupart des PC n’ayant plus de lecteur non plus. Cependant, il semblerait que tout ne soit pas perdu puisque certains services luttent pour le partage des jeux.

C’est le cas de Steam, par exemple. En effet, la plateforme de jeu qui bat tous les records de fréquentation a déjà tenté à plusieurs reprises de permettre le prêt de la ludothèque des joueurs. Notamment sous la forme d’une option de partage familial qui permet logiquement de prêter ses jeux avec des membres de son entourage. Celle-ci vient d’ailleurs d’être mise à jour par Valve pour être plus complète.

Capture ©Tom’s Hardware

Le Mode Famille permet de partager ses jeux gratuitement

L’entreprise vient donc d’officialiser une refonte majeure de cette option qui se nomme désormais Mode Famille. Pour l’instant, la fonctionnalité n’est disponible qu’en bêta, il est donc possible que celle-ci ne soit pas 100% opérationnelle.

Pouvant être composées de six joueurs différents, ces familles laissent donc libre cours au partage de jeu et ce gratuitement. Chacun des membres dispose de ses propres fichiers de sauvegarde et même de succès en ligne.

De plus, même lors d’une connexion simultanée entre deux membres, il sera possible de profiter de la bibliothèque partagée. En revanche, il est possible que l’option qui permet de cacher ses jeux embarrassants entre en conflit avec les familles Steam.

Seule véritable limitation : il sera malheureusement impossible de jouer au même jeu en même temps. Il ne faudra donc pas compter sur cette fonctionnalité pour jouer en coopération sans bénéficier de plusieurs licences.

Steam pense également aux plus jeunes

Enfin, cette nouvelle option de partage porte bien son nom puisqu’elle prend également en compte les joueurs les plus jeunes. En effet, les parents bénéficient de contrôles parentaux pour limiter l’accès aux jeux, à la boutique Steam mais aussi au chat.

©Valve

Des limites de temps de jeu peuvent également être définies afin d’empêcher un contact trop prolongé avec les écrans. De plus, des rapports complets des sessions effectuées par les plus jeunes peuvent être consultés. Enfin, un système d’approbation est mis en place permettant aux enfants de demander plus de temps de jeu sous réserve de l’accord de leurs parents.

Finalement, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Valve et Steam font un beau cadeau aux joueurs. Cela cimente l’entreprise comme l’une des rares entités qui laisse les joueurs partager leurs licences digitales gratuitement.

En effet, d’autres firmes disposent également d’options similaires de “gamesharing” comme Sony, Microsoft ou Nintendo, mais cela est uniquement possible sur une console unique. De plus, en ce qui concerne PlayStation, le service est payant et nécessite un abonnement au PS+.