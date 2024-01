PS5 Slim : où acheter la nouvelle console de Sony au meilleur prix

Après des mois d’attentes, de rumeurs et de spéculation, la PS5 Slim est enfin disponible depuis le 24 novembre 2023. Deux versions cohabitent : une édition standard avec lecteur Blu-Ray, et une édition digitale qui en est dépourvue. Si cette nouveauté vous fait envie, découvrez où acheter la PS5 Slim moins cher.

La PlayStation 5 vient d’avoir trois ans pourtant elle n’a pas perdu une miette de sa popularité. Les ventes continuent de grandir de façon exponentielle, encore plus depuis que les problèmes de stocks sont de l’histoire ancienne. Et ce n’est pas la sortie de la PS5 Slim qui va freiner cet élan, bien au contraire. Car si ce nouveau modèle présente moins d’innovations que prévu, il n’en est pas inintéressant pour autant. Voici où vous procurer la PS5 Slim pas chère.

💰 Où acheter la PS5 Slim au meilleur prix ?

La PS5 Slim est disponible en deux versions :

La PlayStation 5 Slim Édition Standard : ce modèle, doté d’un lecteur Blu-Ray, est vendu au prix de 549,99€ .

: ce modèle, doté d’un lecteur Blu-Ray, est vendu au prix de . La PlayStation 5 Slim Édition Digitale : quant à celui-ci, il est affiché à 449,00€, soit 100 euros de moins que la version Standard. Cette différence s’explique par l’absence de lecteur Blu-Ray.

Le choix de l’une ou de l’autre va avant tout dépendre de vos préférences. Opter pour le modèle standard vous permettra d’acheter vos jeux en version physique. Cela a plusieurs avantages, vous pourrez tout d’abord les revendre une fois que vous les avez terminés, ou bien les prêter à vos proches, mais vous pourrez aussi vous les procurer d’occasion et ainsi faire une économie. Néanmoins, si cela ne vous intéresse pas et que vous n’êtes pas un collectionneur, alors la version digitale, légèrement moins chère, sera parfaite pour vous.

Sachez toutefois que si vous regrettez votre choix, vous aurez la possibilité d’acheter le lecteur Blu-Ray séparément au prix de 119,99.

⚙️ Quelles sont les spécifications techniques de la PS5 Slim ?

Au niveau des caractéristiques techniques, cette PS5 Slim n’apporte pas grand-chose de nouveau. Si vous vous attendiez à une version Pro, sachez qu’il n’en est rien. La seule amélioration qui a été apportée se voit au niveau du stockage qui passe de 825 Go à 1 To, de quoi faire rentrer quelques jeux de plus et ainsi avoir l’esprit plus tranquille.

C’est évidemment du côté de son gabarit qu’on trouvera les différentes les plus marquantes. Son châssis mesure 35,8 x 21,6 x 9,6 cm, alors que modèle classique fait 39 x 26 x 10,4 cm. C’est une différence peu flagrante, on vous l’accorde, mais qui à le mérite d’exister et de rendre la console plus compacte.

Voici un aperçu plus détaillé des spécifications techniques de la PS5 Slim :

Processeur : AMD Ryzen Zen 2 – 8 Cœurs et 16 Threads – fréquence variable jusqu’à 3,5 GHz

: AMD Ryzen Zen 2 – 8 Cœurs et 16 Threads – fréquence variable jusqu’à 3,5 GHz Carte graphique : AMD Radeon RDNA 2 – fréquence variable – jusqu’à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

: AMD Radeon RDNA 2 – fréquence variable – jusqu’à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) Mémoire système : GDDR6 16Go – 448 Gbit/s de bande passante

: GDDR6 16Go – 448 Gbit/s de bande passante Stockage SSD : 815 Go – 5,5 Gbit/s de bande passante

: 815 Go – 5,5 Gbit/s de bande passante Extension de stockage : emplacement NVMe SSD interne et lecteur USB externe

: emplacement NVMe SSD interne et lecteur USB externe Sortie vidéo : Compatibilité avec les téléviseurs 4K 120Hz et 8K, VRR

: Compatibilité avec les téléviseurs 4K 120Hz et 8K, VRR Audio : Tempest 3D AudioTech

: Tempest 3D AudioTech Connectivité : Wi-Fi 6 et Bluetooth

: Wi-Fi 6 et Bluetooth Connectique : 1 port HDMI et 2 ports USB

: 1 port HDMI et 2 ports USB Lecteur optique (modèle standard) : Blu-Ray 4K UHD

🤔 Quels accessoires acheter pour sa PS5 Slim ?

Pour profiter d’une expérience complète, il y a quelques accessoires que vous pouvez vous procurer :