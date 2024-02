Une Xbox Series X plus abordable et sans lecteur de disque serait prévue par Microsoft

Microsoft et Xbox ont fait un peu parler d’eux ces derniers temps et de nombreuses spéculations sont apparues sur internet. L’entreprise avait quelques annonces à faire concernant sa stratégie future notamment en ce qui concerne l’avenir de ses consoles.

Ainsi il a été possible d’apprendre qu’à l’avenir Xbox compte bien adopter une stratégie basée sur le Cloud Gaming principalement. L’entreprise souhaite que chaque écran soit une Xbox et que leurs jeux soient le plus accessibles possible.

Alors qu’un refresh des Xbox de neuvième génération serait prévu pour cette année, une nouvelle rumeur vient confirmer cette théorie. En effet selon une information récente, Microsoft pourrait bientôt sortir un nouveau modèle de sa Xbox Series X.

La nouvelle Xbox Series X s’inspire de la Series S

Finalement ce ne serait pas deux nouvelles Xbox qui seraient prévues mais une seule à mi-chemin entre la Series S et la Series X. Cette nouvelle machine, toujours aussi volumineuse, serait blanche comme la Series S et apporterait quelques modifications à la console de base.

Ainsi celle-ci, à la manière des PS5 Slim, se débarrasserait du lecteur de disque pour être 100% digitale à l’image de la Series S. Cette décision de la part de Xbox pourrait permettre de baisser le prix de la console sans compromis niveau performances. Il est possible que le prix de la console soit inférieur de 50 à 100 $ par rapport au modèle Series X actuel.

Xbox Series S et X ©Microsoft

Qui plus est, ce choix d’abandonner le lecteur de disque est assez logique pour Xbox. Bien que la firme ait affirmé ne pas vouloir se passer des jeux en version disque dans le futur, cela permettrait de mettre en avant le Game Pass.

En effet, comme dit plus haut, le service de Cloud Gaming doit être l’un des fers de lance de Microsoft à l’avenir. Il est d’ailleurs possible que Microsoft prépare plusieurs modèles de consoles pour la prochaine génération. L’une d’elles serait d’ailleurs une Xbox Hybride développée par l’équipe Surface de l’entreprise.

Xbox voudrait donner un second souffle à ses Xbox Series X

Cette Xbox Series X “améliorée” serait pourvue d’une autre modification sous la forme d’un nouveau dissipateur thermique. Une bonne nouvelle sachant que les consoles de salon ont tendance à surchauffer.

Il convient de rappeler que ces informations n’ont rien d’officiel et qu’il faut les prendre avec précaution. Néanmoins, sortir une nouvelle Xbox serait un bon moyen pour l’entreprise de se mettre au niveau de la concurrence. Un modèle rafraîchi de la Series X plus abordable pourrait sans problème concurrencer la PS5 de Sony.

Cette machine serait prévue pour cet été, dans le courant du mois de juin ou de juillet. Si cela s’avère véridique, ce serait une excellente nouvelle qui pourrait redonner de l’intérêt à cette neuvième génération de Xbox.

Microsoft pourrait sortir un nouveau modèle de Xbox Series X inspiré par la Series S.

Celle-ci serait blanche et sans lecteur de disque pour réduire les prix en magasin.

La Xbox coûterait entre 50 et 100$ de moins et pourrait être commercialisée dès cet été.

Source : Exputer