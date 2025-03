Test Asus ROG Astral RTX 5080 : Le meilleur rapport performances / prix du marché ?

La Asus ROG Astral RTX 5080 est l’une des cartes les plus performantes du marché. Cette carte en effet, avec 4 ventilateurs, est issue de la gamme la plus costaude d’Asus. Que vaut-elle vraiment ? La réponse dans ce test.

Après avoir testé la ROG Astral RTX 5090 de chez Asus, c’est au tour de la petite sœur, la ROG Astral RTX 5080 OC. Cette carte, overclockée d’usine et donc, proposant des fréquences plus élevées, apporte de très bonnes performances pour les gamers, mais surtout, la nouvelle fonctionnalité du DLSS 4, le Multi Frame Generation.

Avec cette fonction, les performances face à une RTX 4080 sont nettement augmentées, permettant à la carte de générer bien plus d’images par seconde. La carte en version ROG Astral apporte également un look soigné mais imposant. En effet, ce modèle se veut assez lourd, pas moins de 3 kilos sur la balance, et massif, avec des dimensions XXL.

Quel est le prix de la ROG Astral RTX 5080 ?

Le prix MSRP de chez Asus est de 1549,90€ pour cette carte graphique. Cependant, les revendeurs profitent du faible nombre de cartes sur le marché pour les vendre à des tarifs excessifs, jusqu’à 400€ plus cher, sinon encore plus. Cela reste plus cher que le prix de la Founders Edition de Nvidia, mais le constructeur tiers qu’est Asus ici, a apporté quelques changements à la carte initiale.

Quelles sont les caractéristiques de la ROG Astral RTX 5080 ?

RTX 5090 RTX 5080 Architecture Blackwell Blackwell Cœurs CUDA 21 760 10 752 Cœurs Tensor (IA) 3352 1801 Cœurs RT 318 TFLOPS 171 TFLOPS Fréquence de base GPU 2,01 GHz 2,3 GHz Fréquence Boost GPU 2,41 GHz 2,62 GHz VRAM 32 Go GDDR7 16 Go GDDR7 Bus mémoire 512 bits 256 bits Version DLSS DLSS 4 DLSS 4 Consommation Jusqu’à 600 W Jusqu’à 360 W Interface PCIe Gen 5 x16 PCIe Gen 5 x16 MSRP au lancement 2969,90€ 1539,90€ Date de lancement 6 janvier 2025 30 janvier 2025

Design et contenu du bundle

Le bundle de la ROG Astral 5080 est bien fourni. Il inclut non seulement la carte graphique, mais aussi divers accessoires : un pied qui peut également servir de tournevis en retirant sa tige, un câble d’alimentation avec 3 entrées et 1 sortie, une règle, un aimant, une mini RTX 5080 ROG Astral avec accroches pour clavier, et un guide de démarrage rapide. Bien que ces accessoires soient amusants, ils ne sont pas indispensables, surtout si vous avez déjà investi près de 3000€ dans une carte graphique haut de gamme, vous avez probablement une alimentation adéquate.

Sur le plan esthétique, la ROG Astral RTX 5080 est imposante avec ses grandes dimensions, occupant potentiellement 4 slots PCI à l’arrière du PC. Cependant, Asus n’a prévu que 2 slots PCI, laissant le reste libre, bien qu’une troisième vis aurait pu être utile pour une meilleure fixation.

Les dimensions de la carte sont impressionnantes : presque 8 cm de hauteur, environ 36 cm de longueur et 15 cm de largeur, avec un poids dépassant les 3 kilos. Il est donc crucial de la manipuler avec soin pour éviter d’endommager le connecteur PCI, même s’il est renforcé par une armature métallique.

La ROG Astral RTX 5080 est équipée de trois ventilateurs pour un refroidissement optimal, ainsi qu’un radiateur massif couvrant presque toute la surface de la carte, avec 8 caloducs internes. En raison de sa puissance, Asus a ajouté un quatrième ventilateur sur la partie supérieure pour maintenir des performances optimales.

Sur le côté, on retrouve les logos Asus ROG et la mention “GEFORCE RTX” non rétro-éclairée, ainsi qu’une bande “REPUBLIC OF GAMERS” en noir sur fond argenté. Une bande RGB rétro-éclairée apporte une touche lumineuse discrète.

De plus, la carte dispose de deux ports FAN pour connecter des ventilateurs supplémentaires et optimiser le refroidissement.

En termes de connectique, la ROG Astral RTX 5080 permet de connecter jusqu’à 4 écrans, avec 3 sorties DisplayPort 2.1b et 2 sorties HDMI 2.1b, bien que toutes ne puissent pas être utilisées simultanément.

Des performances costaudes

Maintenant vient la partie la plus intéressante, les performances de la carte. La RTX 5080 se débrouille à merveille à ce sujet, c’est une carte performante, mais elle ne serait pas aussi bonne si elle n’avait pas la technologie qui change tout, le DLSS 4. Cette technologie logicielle permet de faire tourner tous les jeux compatibles avec une fonctionnalité, le Multi Frame Generation. Ainsi, la carte pourra générer 2, 3 ou 4 fois plus d’images, pour une fluidité impeccable ! À vous les 200, 300 et même 400 fps facilement, juste avec un petit réglage.

La fonction Multi Frame Generation du DLSS 4 propose trois modes de génération d’images :

Chaque option génère 2, 3 ou 4 fois plus d’images en moyenne, entre chaque image réelle du jeu. Ce qui donne des résultats forcément excellents, nous avons mesuré les performances avec 3DMark en DLSS (en mode “Performances”) avec les trois options, avec des résultats très flatteurs :

DLSS 1440p 4K (2160p) OFF 101 fps 50 fps 2x 261 fps 166 fps 3x 342 fps 229 fps 4x 403 fps 279 fps Test DLSS sur 3DMark

Les performances sont en effet remarquables ici, avec jusqu’à 400 fps en 1440p, ce qui est très bon. Alors certes, c’est moins bien que sur la RTX 5090 du constructeur, mais les performances restent tout de même très bonnes, avec une fluidité optimale en 1440p comme en 4K Ultra HD … à condition d’avoir le DLSS activé !

Nous avons pu tester d’autres jeux, comme Cyberpunk 2077. Autrefois un des jeux les moins fluides dès sa sortie, avec des baisses de fps notables, ici avec le DLSS 4 en mode “Performances” et le Multi Frame Generation activé, Ray Tracing désactivé, c’est totalement autre chose. Le jeu change radicalement et on passe de 50 – 60 fps à plus de 400 en 1440p :

DLSS 1440p 4K (2160p) 2x 269 fps 170 fps 4x 437 fps 288 fps Cyberpunk 2077

Les performances sont excellentes, elles ont toutefois été mesurées sans Ray Tracing. L’objectif étant de tester tout ce que la carte pouvait donner, sans forcément aller chercher les performances graphiques derrière, mais la différence sera négligeable avec le Ray Tracing activé. Le Multi Frame Generation fonctionne à la perfection dans tous les cas, délivrant un fluidité optimale.

Sur Star Wars Outlaws, les performances sont également convaincantes. Le jeu étant plus récent que Cyberpunk, forcément, les performances restent un peu moindres, ce dernier consommant plus de ressources graphiques :

DLSS 1440p 4K (2160p) 2x 160 fps 110 fps 4x 270 fps 190 fps Star Wars Outlaws

Nous avons mesuré plusieurs jeux, afin de noter les performances globales dans les jeux de cette ROG Astral RTX 5080, avant de vous calculer un coût d’utilisation global sur votre facture d’électricité. Voici le résultat avec 7 jeux testés :

1440p 4K (2160p) Performances moyennes 191 fps 135 fps Compilation de 7 jeux testés

Les performances générales sont excellentes, avec une moyenne de 191 fps sur les jeux testés en 1440p et de 135 fps sur les jeux testés en 4K Ultra HD, ce qui est très bon, en même temps, à quasiment 2000€ la carte, on attend au moins ça.

Sur 3DMark toujours, les performances en benchmark se montrent très correctes, avec les scores suivants :

Benchmark Asus ROG Astral RTX 5080 Asus ROG Astral RTX 5090 Asus ROG Strix RTX 4080 Super TimeSpy Extreme 1440p 29 455 38 167 26 685 TimeSpy Extreme 4K 16 147 24 279 14 389 FireStrike Ultra 1440p 40 458 50 179 34 654 FireStrike Ultra 4K 21 616 31 664 17 811 SpeedWay 1440p 8963 14 380 7442 SpeedWay 4K 6602 10 124 4774 Nombre de points sur les outils de benchmark – 3DMark

Le gain de performances face à une RTX 4080 Super de chez Asus également est assez notable, malgré que les performances ne soient pas celles d’une 5090 bien évidemment. Cependant, on peut constater une hausse d’environ 20% sur les performances globales, tous benchmarks confondus, ce qui reste très convenable.

Consommation et rendement

En termes de consommation, la carte peut monter à 360 watts, ce qui reste convenable pour une carte graphique de cette catégorie. On note donc ici un rendement convenable, avec une performance en W/fps, en partant d’une consommation moyenne de 250 watts, car la carte ne tournera toujours pas au maximum de ses performances :

1440p 4K (2160p) Consommation/fps 1,3 W/fps 1,8 W/fps

La ROG Astral RTX 5080 consomme donc un peu moins en termes de rapport puissance / fps que la ROG Astral RTX 5080, mais c’est assez similaire. Il n’y a qu’en 1440p qu’elle est effectivement bien meilleure, avec une consommation de 0,2 W en moins par fps. Ce qui fait une consommation nettement réduite si l’on prend en compte le fait qu’on joue avec une moyenne de 191 fps.

Alors certes, la fluidité est moindre, mais notez que l’on parle ici de la fluidité moyenne, certains jeux seront légèrement en dessous, d’autres seront au-dessus sans souci. Cette carte coûte également bien moins cher à l’achat.

Logiciel Asus GPU Tweak III

Avec GPU Tweak, il est possible de personnaliser la carte, en la boostant quelque peu, on peut notamment augmenter la fréquence jusqu’à 3036 MHz, mais nous ne le conseillons pas forcément, augmenter les fréquences reste dangereux si votre matériel n’est pas convenablement ventilé. C’est une utilisation réservée à des utilisateurs avertis, même avec une carte dotée d’un watercooling.

Si vous le souhaitez aussi dans GPU Tweak, il est possible de régler manuellement la vitesse des ventilateurs. Ainsi, ces derniers seront plus ou moins rapides, à une vitesse fixe définie par l’utilisateur. Les usages normaux recommandent toutefois de laisser la vitesse en automatique, pour les utilisateurs qui ne bidouillent pas.

Une autre fonctionnalité du logiciel, assez exclusive à la carte ROG Astral de chez Asus, c’est la possibilité de voir le voltage qui passe dans les pins d’alimentation. Vous n’êtes pas sans savoir que des cartes de toutes marques ont subi des problèmes d’alimentation en cramant certaines. Ici, Asus permet de piloter cela et de vérifier qu’un pin ne reçoive pas 5 ampères quand les autres en reçoivent 0,36 !

L’outil permet également d’avoir une fenêtre OSD qui s’affiche dans l’écran sur les jeux auxquels vous jouez. Cette dernière remplace la fenêtre de chez Nvidia en affichant les images par seconde, la consommation, la température

Notre avis sur la Asus ROG Astral RTX 5080